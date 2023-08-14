14 августа 2023

В Челябинске силовики задержали иностранца с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, таблетки, наркотики, лекарство
В тайнике в Ленинском районе оказалось более 800 грамм метадона Фото:

В Челябинске задержали 34-летнего иностранца, который занимался продажей сильнейшего синтетического наркотика «метадон». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка.

«Иностранца задержали во время рейда „нелегальный мигрант“. Мужчина 34 лет устроил тайник в Ленинском районе, откуда изъяли более 800 граммов сильнейшего синтетического наркотика „метадон“. Сам он не употребляет, распространял „метадон“ с помощью закладок вместе с другими лицами», — объяснили URA.RU в МВД.

Мужчина оказался временно зарегистрирован в Московской области. В Челябинск он попал с целью продать запрещенные вещества. В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Максимально ему грозит пожизненный срок. Сейчас полицейские продолжают поиски других участников группировки.

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В Челябинске задержали 34-летнего иностранца, который занимался продажей сильнейшего синтетического наркотика «метадон». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка. «Иностранца задержали во время рейда „нелегальный мигрант“. Мужчина 34 лет устроил тайник в Ленинском районе, откуда изъяли более 800 граммов сильнейшего синтетического наркотика „метадон“. Сам он не употребляет, распространял „метадон“ с помощью закладок вместе с другими лицами», — объяснили URA.RU в МВД. Мужчина оказался временно зарегистрирован в Московской области. В Челябинск он попал с целью продать запрещенные вещества. В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Максимально ему грозит пожизненный срок. Сейчас полицейские продолжают поиски других участников группировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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