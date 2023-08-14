В Челябинске силовики задержали иностранца с наркотиками

В Челябинске задержали 34-летнего иностранца, который занимался продажей сильнейшего синтетического наркотика «метадон». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка.
«Иностранца задержали во время рейда „нелегальный мигрант“. Мужчина 34 лет устроил тайник в Ленинском районе, откуда изъяли более 800 граммов сильнейшего синтетического наркотика „метадон“. Сам он не употребляет, распространял „метадон“ с помощью закладок вместе с другими лицами», — объяснили URA.RU в МВД.
Мужчина оказался временно зарегистрирован в Московской области. В Челябинск он попал с целью продать запрещенные вещества. В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Максимально ему грозит пожизненный срок. Сейчас полицейские продолжают поиски других участников группировки.
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