В Челябинске силовики задержали иностранца с наркотиками

15 августа 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

В тайнике в Ленинском районе оказалось более 800 грамм метадона Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU В Челябинске задержали 34-летнего иностранца, который занимался продажей сильнейшего синтетического наркотика «метадон». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка. «Иностранца задержали во время рейда „нелегальный мигрант“. Мужчина 34 лет устроил тайник в Ленинском районе, откуда изъяли более 800 граммов сильнейшего синтетического наркотика „метадон“. Сам он не употребляет, распространял „метадон“ с помощью закладок вместе с другими лицами», — объяснили URA.RU в МВД. Мужчина оказался временно зарегистрирован в Московской области. В Челябинск он попал с целью продать запрещенные вещества. В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Максимально ему грозит пожизненный срок. Сейчас полицейские продолжают поиски других участников группировки.

В Челябинске задержали 34-летнего иностранца, который занимался продажей сильнейшего синтетического наркотика «метадон». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка. «Иностранца задержали во время рейда „нелегальный мигрант“. Мужчина 34 лет устроил тайник в Ленинском районе, откуда изъяли более 800 граммов сильнейшего синтетического наркотика „метадон“. Сам он не употребляет, распространял „метадон“ с помощью закладок вместе с другими лицами», — объяснили URA.RU в МВД. Мужчина оказался временно зарегистрирован в Московской области. В Челябинск он попал с целью продать запрещенные вещества. В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Максимально ему грозит пожизненный срок. Сейчас полицейские продолжают поиски других участников группировки.