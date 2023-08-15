В Перми анонсировали новый концерт рэпера, чьи фаны заняли ж/д пути во время шоу в июле

Рэпер PHARAOH выступит в пермском клубе «Свобода»

Концерт пройдет на закрытой площадке Фото: Дарья Попова © URA.RU

Популярный рэп-исполнитель PHARAOH (Глеб Голубин) анонсировал новый масштабный тур. В Перми музыкант даст концерт 15 декабря. PHARAOH в начале июля выступал на пермской набережной, и тогда его фанаты, которых не вместила площадка, залезали на фонарные столбы, деревья и занимали проходящие рядом железнодорожные пути. Новый концерт состоится в закрытом помещении — клубе «Свобода».

«Глеб является одним из самых сильных и загадочных исполнителей российского хип-хопа. Весной прогремели мощные шоу PHARAOH на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга, и теперь начинается новая концертная глава артиста — программа из главных треков и свежих релизов пронесется по стране в рамках тура. Пермь, 15 декабря, „Свобода“», — говорится на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

PHARAOH — популярный исполнитель c миллионами подписчиков в ВК и YouTube. 2 июля его пригласили в Пермь выступить с бесплатным концертом на городской набережной. Это вызвало ажиотаж у молодежи. Люди, не попавшие на площадку, следили за шоу, забравшись на деревья и фонарные столбы. Толпы фанатов заняли железнодорожные пути над набережной. Пермская пригородная компания была вынуждена тогда обратиться через СМИ с просьбой напомнить зрителям концерта, что «электропоезда продолжают движение и нужно быть крайне осторожными на путях следования».