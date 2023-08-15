УВЗ будет выпускать пожарные танки для гражданки. Видео

16 августа 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Дочернее предприятие УВЗ запускает серийное производство специальных пожарных машин для гражданских целей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) начал производить специальные пожарные машины для гражданских целей. Такую технику, в частности, можно будет применять для расчистки проходов к очагам возгораний и прокладки противопожарных полос при лесных пожарах. Информация об этом появилась в telegram-канале Ростеха. «„Уралвагонзавод“ приступил к изготовлению партии специальных пожарных машин (СПМ), которые будут использоваться на гражданке. Ранее заказчиком этой техники выступало только Министерство обороны РФ. Технические характеристики и внешний облик гражданской СПМ не изменятся», — говорится в сообщении корпорации. Защищенная кабина обеспечивает безопасность экипажа при тушении пожаров. Кроме того, объем воды, который может вместить техника, можно сравнить с размером небольшого озера — 25 кубометров. Дальность подачи — 100 метров. В гражданской жизни СПМ могут применяться в частности для борьбы с лесными пожарами, прокладки противопожарных полос. Делают технику на дочернем предприятии УВЗ — «Омсктрансмаше».

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) начал производить специальные пожарные машины для гражданских целей. Такую технику, в частности, можно будет применять для расчистки проходов к очагам возгораний и прокладки противопожарных полос при лесных пожарах. Информация об этом появилась в telegram-канале Ростеха. «„Уралвагонзавод“ приступил к изготовлению партии специальных пожарных машин (СПМ), которые будут использоваться на гражданке. Ранее заказчиком этой техники выступало только Министерство обороны РФ. Технические характеристики и внешний облик гражданской СПМ не изменятся», — говорится в сообщении корпорации. Защищенная кабина обеспечивает безопасность экипажа при тушении пожаров. Кроме того, объем воды, который может вместить техника, можно сравнить с размером небольшого озера — 25 кубометров. Дальность подачи — 100 метров. В гражданской жизни СПМ могут применяться в частности для борьбы с лесными пожарами, прокладки противопожарных полос. Делают технику на дочернем предприятии УВЗ — «Омсктрансмаше».