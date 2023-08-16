Тюменцам отказывают в брони в гостиницах Екатеринбурга

16 августа 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Свободных мест в гостиницах Екатеринбурга не осталось задолго до праздничных выходных Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Тюмени не могут забронировать номера в отелях и гостиницах в Екатеринбурге на ближайшие выходные. Об этом URA.RU сообщили читатели агентства. Ажиотаж вызван Днем города, который отмечается в Екатеринбурге 19 августа. «Мы должны были ехать в Екатеринбург на этих выходных забирать щенка у заводчиков. Собирались всей семьей, чтобы еще и погулять в городе. Но не смогли забронировать гостиницу, обзвонили несколько — также мест нет», — рассказала тюменка Валерия. Корреспондент агентства URA.RU связался с представителями нескольких отелей в центре Екатеринбурга. Там подтвердили, что свободных мест на праздничные выходные не осталось. «На эти выходные, к сожалению, свободных номеров уже нет. У нас 19 августа юбилей города, 300 лет, очень большой ажиотаж, спрос был за несколько месяцев на указанные даты [с 18 по 20 августа]. Все основные отели будут либо распроданы, либо если где-то еще остались номера, то по очень высоким ценам», — сообщили в отделе бронирования отеля Novotel. Полную загруженность подтвердили и в другой гостинице, расположенной в центральной части Екатеринбурга. В отеле «Чеховъ» также заранее были забронированы номера всех категорий. Культурная программа в честь юбилея Екатеринбурга стартовала 12 августа. В течение недели состоятся концерты Леонида Агутина, группы «Банд’Эрос», «Дискотеки Аварии» и других. Хедлайнерами праздника выступят уральская певица Клава Кока и музыкант Niletto. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюмени не могут забронировать номера в отелях и гостиницах в Екатеринбурге на ближайшие выходные. Об этом URA.RU сообщили читатели агентства. Ажиотаж вызван Днем города, который отмечается в Екатеринбурге 19 августа. «Мы должны были ехать в Екатеринбург на этих выходных забирать щенка у заводчиков. Собирались всей семьей, чтобы еще и погулять в городе. Но не смогли забронировать гостиницу, обзвонили несколько — также мест нет», — рассказала тюменка Валерия. Корреспондент агентства URA.RU связался с представителями нескольких отелей в центре Екатеринбурга. Там подтвердили, что свободных мест на праздничные выходные не осталось. «На эти выходные, к сожалению, свободных номеров уже нет. У нас 19 августа юбилей города, 300 лет, очень большой ажиотаж, спрос был за несколько месяцев на указанные даты [с 18 по 20 августа]. Все основные отели будут либо распроданы, либо если где-то еще остались номера, то по очень высоким ценам», — сообщили в отделе бронирования отеля Novotel. Полную загруженность подтвердили и в другой гостинице, расположенной в центральной части Екатеринбурга. В отеле «Чеховъ» также заранее были забронированы номера всех категорий. Культурная программа в честь юбилея Екатеринбурга стартовала 12 августа. В течение недели состоятся концерты Леонида Агутина, группы «Банд’Эрос», «Дискотеки Аварии» и других. Хедлайнерами праздника выступят уральская певица Клава Кока и музыкант Niletto.