16 августа 2023

Челябинский суд снизил срок в колонии насильнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине снизили срок в колонии с восьми до шести лет Фото:

Областной суд Челябинска 17 августа снизил срок в колонии жителю Чебаркуля, который в ноябре 2022 года избил и изнасиловал несовершеннолетнюю подругу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, наказание смягчили с восьми лет колонии до шести.

«Суд изменил приговор Чебаркульского горсуда от 16 мая 2023 года в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет, в связи с исключением квалифицирующих признаков», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По данным URA.RU, инцидент произошел в ноябре 2022 года в квартире осужденного. Из-за выпитого алкоголя, на тот момент еще не достигший совершеннолетия молодой человек, сначала избил девушку, а после заставил ее раздеться и изнасиловал. Чтобы справиться с психологической травмой она была вынуждена записать на курсы реабилитации.

На допросе чебаркулец своей вины в изнасиловании не признал. По его словам, изнасиловать девушку мог его приятель, находившийся в ту ночь в квартире. Однако собранные доказательства говорили о его виновности.

В мае 18-летнему чебаркульцу вынесли приговор. Его признали виновным и отправили в колонию общего режима на срок восемь лет. Также его обязали выплатить потерпевшей миллион рублей в качестве компенсации.

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Областной суд Челябинска 17 августа снизил срок в колонии жителю Чебаркуля, который в ноябре 2022 года избил и изнасиловал несовершеннолетнюю подругу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, наказание смягчили с восьми лет колонии до шести. «Суд изменил приговор Чебаркульского горсуда от 16 мая 2023 года в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет, в связи с исключением квалифицирующих признаков», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По данным URA.RU, инцидент произошел в ноябре 2022 года в квартире осужденного. Из-за выпитого алкоголя, на тот момент еще не достигший совершеннолетия молодой человек, сначала избил девушку, а после заставил ее раздеться и изнасиловал. Чтобы справиться с психологической травмой она была вынуждена записать на курсы реабилитации. На допросе чебаркулец своей вины в изнасиловании не признал. По его словам, изнасиловать девушку мог его приятель, находившийся в ту ночь в квартире. Однако собранные доказательства говорили о его виновности. В мае 18-летнему чебаркульцу вынесли приговор. Его признали виновным и отправили в колонию общего режима на срок восемь лет. Также его обязали выплатить потерпевшей миллион рублей в качестве компенсации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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