Челябинский суд снизил срок в колонии насильнику

17 августа 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Мужчине снизили срок в колонии с восьми до шести лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Областной суд Челябинска 17 августа снизил срок в колонии жителю Чебаркуля, который в ноябре 2022 года избил и изнасиловал несовершеннолетнюю подругу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, наказание смягчили с восьми лет колонии до шести. «Суд изменил приговор Чебаркульского горсуда от 16 мая 2023 года в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет, в связи с исключением квалифицирующих признаков», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По данным URA.RU, инцидент произошел в ноябре 2022 года в квартире осужденного. Из-за выпитого алкоголя, на тот момент еще не достигший совершеннолетия молодой человек, сначала избил девушку, а после заставил ее раздеться и изнасиловал. Чтобы справиться с психологической травмой она была вынуждена записать на курсы реабилитации. На допросе чебаркулец своей вины в изнасиловании не признал. По его словам, изнасиловать девушку мог его приятель, находившийся в ту ночь в квартире. Однако собранные доказательства говорили о его виновности. В мае 18-летнему чебаркульцу вынесли приговор. Его признали виновным и отправили в колонию общего режима на срок восемь лет. Также его обязали выплатить потерпевшей миллион рублей в качестве компенсации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Областной суд Челябинска 17 августа снизил срок в колонии жителю Чебаркуля, который в ноябре 2022 года избил и изнасиловал несовершеннолетнюю подругу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, наказание смягчили с восьми лет колонии до шести. «Суд изменил приговор Чебаркульского горсуда от 16 мая 2023 года в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет, в связи с исключением квалифицирующих признаков», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По данным URA.RU, инцидент произошел в ноябре 2022 года в квартире осужденного. Из-за выпитого алкоголя, на тот момент еще не достигший совершеннолетия молодой человек, сначала избил девушку, а после заставил ее раздеться и изнасиловал. Чтобы справиться с психологической травмой она была вынуждена записать на курсы реабилитации. На допросе чебаркулец своей вины в изнасиловании не признал. По его словам, изнасиловать девушку мог его приятель, находившийся в ту ночь в квартире. Однако собранные доказательства говорили о его виновности. В мае 18-летнему чебаркульцу вынесли приговор. Его признали виновным и отправили в колонию общего режима на срок восемь лет. Также его обязали выплатить потерпевшей миллион рублей в качестве компенсации.