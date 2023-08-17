Несколько шоу на 300-летии Екатеринбурга оказались под угрозой срыва

Министерство в итоге пошло на уступку и разрешило концерты Фото: Размик Закарян © URA.RU

Стало известно, в какой обстановке проходит подготовка властей к 300-летию Екатеринбурга. По данным URA.RU, сразу несколько концертов — в том числе крупных — оказались под угрозой срыва за неделю до события. Источник агентства в мэрии утверждает, что все из-за проблем при согласовании массовых мероприятий с региональным министерством общественной безопасности.

Якобы ведомство заявило, что «спорные» площадки не прошли паспортизацию, то есть не проверены на соответствие стандартам безопасности. В список, в частности, вошли площадка у VEER Mall (УГМК), где 19 августа выступит Хор Турецкого — один из любимых коллективов мэра Алексея Орлова, — и Преображенский парк, куда ГК «Ренова» в тот же день привезет группу «Винтаж» и звезду TikTok Amirchik’а. Другие локации, оказавшиеся под угрозой, собеседник URA.RU не уточнил. «Всего около десяти», — лишь сказал он.

Другой источник отметил, что проблему в итоге решили таким образом: министерство закроет глаза на бюрократические детали, паспортизацию проведут уже после юбилея — причем не везде она действительно необходима, считают городские чиновники. По предположению собеседника, выход из ситуации был найден в разговоре между Орловым и министром Александром Кудрявцевым.

Третий собеседник рассказал, что с силовиками никаких проблем не было. Их готовность обеспечить безопасность на концертных площадках была подтверждена на заседании оргкомитета 300-летия 14 августа.

В министерство общественной безопасности направлен вопрос по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.