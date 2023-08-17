Несколько шоу на 300-летии Екатеринбурга оказались под угрозой срыва

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Концерт Ольги Серябкиной на двухлетие тц Veer Mall. Екатеринбург, серябкина ольга
Министерство в итоге пошло на уступку и разрешило концерты Фото:

Стало известно, в какой обстановке проходит подготовка властей к 300-летию Екатеринбурга. По данным URA.RU, сразу несколько концертов — в том числе крупных — оказались под угрозой срыва за неделю до события. Источник агентства в мэрии утверждает, что все из-за проблем при согласовании массовых мероприятий с региональным министерством общественной безопасности.

Якобы ведомство заявило, что «спорные» площадки не прошли паспортизацию, то есть не проверены на соответствие стандартам безопасности. В список, в частности, вошли площадка у VEER Mall (УГМК), где 19 августа выступит Хор Турецкого — один из любимых коллективов мэра Алексея Орлова, — и Преображенский парк, куда ГК «Ренова» в тот же день привезет группу «Винтаж» и звезду TikTok Amirchik’а. Другие локации, оказавшиеся под угрозой, собеседник URA.RU не уточнил. «Всего около десяти», — лишь сказал он.

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Топ самых интересных площадок на 300-летие Екатеринбурга. Список

Другой источник отметил, что проблему в итоге решили таким образом: министерство закроет глаза на бюрократические детали, паспортизацию проведут уже после юбилея — причем не везде она действительно необходима, считают городские чиновники. По предположению собеседника, выход из ситуации был найден в разговоре между Орловым и министром Александром Кудрявцевым.

Третий собеседник рассказал, что с силовиками никаких проблем не было. Их готовность обеспечить безопасность на концертных площадках была подтверждена на заседании оргкомитета 300-летия 14 августа.

В министерство общественной безопасности направлен вопрос по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

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Стало известно, в какой обстановке проходит подготовка властей к 300-летию Екатеринбурга. По данным URA.RU, сразу несколько концертов — в том числе крупных — оказались под угрозой срыва за неделю до события. Источник агентства в мэрии утверждает, что все из-за проблем при согласовании массовых мероприятий с региональным министерством общественной безопасности. Якобы ведомство заявило, что «спорные» площадки не прошли паспортизацию, то есть не проверены на соответствие стандартам безопасности. В список, в частности, вошли площадка у VEER Mall (УГМК), где 19 августа выступит Хор Турецкого — один из любимых коллективов мэра Алексея Орлова, — и Преображенский парк, куда ГК «Ренова» в тот же день привезет группу «Винтаж» и звезду TikTok Amirchik’а. Другие локации, оказавшиеся под угрозой, собеседник URA.RU не уточнил. «Всего около десяти», — лишь сказал он. Другой источник отметил, что проблему в итоге решили таким образом: министерство закроет глаза на бюрократические детали, паспортизацию проведут уже после юбилея — причем не везде она действительно необходима, считают городские чиновники. По предположению собеседника, выход из ситуации был найден в разговоре между Орловым и министром Александром Кудрявцевым. Третий собеседник рассказал, что с силовиками никаких проблем не было. Их готовность обеспечить безопасность на концертных площадках была подтверждена на заседании оргкомитета 300-летия 14 августа. В министерство общественной безопасности направлен вопрос по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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