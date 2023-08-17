В Екатеринбурге проходит световой перформанс на здании мэрии. Видео

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Мэппинг будет демонстрироваться с 17 по 19 августа
Мэппинг будет демонстрироваться с 17 по 19 августа Фото:

На здании администрации города Екатеринбурга проходит световое 3D-шоу, посвященное празднованию 300-летия города. Мэппинг (3D-проекция) от компании Illuminarium3000 будет демонстрироваться с 17 по 19 августа.

«На площади перед зданием мэрии собрались сотни горожан. Световое шоу сопровождается повествованием о Екатеринбурге», — сообщил с места события корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало о световом шоу в Екатеринбурге, которое будет посвящено 300-летию города. В портфолио авторов перформанса входят световые 3D-постановки для Кремля, «Газпрома», Johnson&Johnson, «Формулы-1», «Роснефти», а также для Большого театра, «Эрмитажа» и Дворца парламента в Бухаресте.

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На здании администрации города Екатеринбурга проходит световое 3D-шоу, посвященное празднованию 300-летия города. Мэппинг (3D-проекция) от компании Illuminarium3000 будет демонстрироваться с 17 по 19 августа. «На площади перед зданием мэрии собрались сотни горожан. Световое шоу сопровождается повествованием о Екатеринбурге», — сообщил с места события корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало о световом шоу в Екатеринбурге, которое будет посвящено 300-летию города. В портфолио авторов перформанса входят световые 3D-постановки для Кремля, «Газпрома», Johnson&Johnson, «Формулы-1», «Роснефти», а также для Большого театра, «Эрмитажа» и Дворца парламента в Бухаресте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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