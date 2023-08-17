В Екатеринбурге проходит световой перформанс на здании мэрии. Видео

17 августа 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Мэппинг будет демонстрироваться с 17 по 19 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На здании администрации города Екатеринбурга проходит световое 3D-шоу, посвященное празднованию 300-летия города. Мэппинг (3D-проекция) от компании Illuminarium3000 будет демонстрироваться с 17 по 19 августа. «На площади перед зданием мэрии собрались сотни горожан. Световое шоу сопровождается повествованием о Екатеринбурге», — сообщил с места события корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало о световом шоу в Екатеринбурге, которое будет посвящено 300-летию города. В портфолио авторов перформанса входят световые 3D-постановки для Кремля, «Газпрома», Johnson&Johnson, «Формулы-1», «Роснефти», а также для Большого театра, «Эрмитажа» и Дворца парламента в Бухаресте.

На здании администрации города Екатеринбурга проходит световое 3D-шоу, посвященное празднованию 300-летия города. Мэппинг (3D-проекция) от компании Illuminarium3000 будет демонстрироваться с 17 по 19 августа. «На площади перед зданием мэрии собрались сотни горожан. Световое шоу сопровождается повествованием о Екатеринбурге», — сообщил с места события корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало о световом шоу в Екатеринбурге, которое будет посвящено 300-летию города. В портфолио авторов перформанса входят световые 3D-постановки для Кремля, «Газпрома», Johnson&Johnson, «Формулы-1», «Роснефти», а также для Большого театра, «Эрмитажа» и Дворца парламента в Бухаресте.