На здании администрации города Екатеринбурга проходит световое 3D-шоу, посвященное празднованию 300-летия города. Мэппинг (3D-проекция) от компании Illuminarium3000 будет демонстрироваться с 17 по 19 августа.
«На площади перед зданием мэрии собрались сотни горожан. Световое шоу сопровождается повествованием о Екатеринбурге», — сообщил с места события корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало о световом шоу в Екатеринбурге, которое будет посвящено 300-летию города. В портфолио авторов перформанса входят световые 3D-постановки для Кремля, «Газпрома», Johnson&Johnson, «Формулы-1», «Роснефти», а также для Большого театра, «Эрмитажа» и Дворца парламента в Бухаресте.
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