Профессиональные бойцы дерутся в центре Екатеринбурга. Фото, видео

18 августа 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

На площадке возле КРК «Уралец» дерутся кикбоксеры Фото: Анна Майорова © URA.RU В центре Екатеринбурга на базе RCC Fest возле КРК «Уралец» на Большакова проходит международный турнир по кикбоксингу, в котором принимают участие 36 бойцов из России, Германии, Турции и других стран. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На аллее культурно-развлекательного комплекса на турнире RCC Fairfight по кикбоксингу проводят бои 36 российских, немецких, турецких, азербайджанских, киприотских и кхемерских спортсменов в весовой категории от 57 до 95 килограммов. В поединках принимают участие даже женщины из Москвы и Стамбула. В основном победителей поединков определяют за три раунда, но бывает, когда судьи объявляют дополнительные», — рассказывает журналист. Главным событием вечера кикбоксинга станет противостояние Владимира Кузьмина и Эрдема Динчера. Весовая категория бойцов составляет 65 килограммов. Также на площадке RCC FEST начались квалификационные заезды BMX-спортсменов. Соревнования проходят в рамках Чемпионата России. В соревнованиях принимают участие десятки бойцов Фото: URA.RU Бойцы бьются три раунда, но некоторым парам назначают дополнительные Фото: URA.RU

В центре Екатеринбурга на базе RCC Fest возле КРК «Уралец» на Большакова проходит международный турнир по кикбоксингу, в котором принимают участие 36 бойцов из России, Германии, Турции и других стран. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На аллее культурно-развлекательного комплекса на турнире RCC Fairfight по кикбоксингу проводят бои 36 российских, немецких, турецких, азербайджанских, киприотских и кхемерских спортсменов в весовой категории от 57 до 95 килограммов. В поединках принимают участие даже женщины из Москвы и Стамбула. В основном победителей поединков определяют за три раунда, но бывает, когда судьи объявляют дополнительные», — рассказывает журналист. Главным событием вечера кикбоксинга станет противостояние Владимира Кузьмина и Эрдема Динчера. Весовая категория бойцов составляет 65 килограммов. Также на площадке RCC FEST начались квалификационные заезды BMX-спортсменов. Соревнования проходят в рамках Чемпионата России.