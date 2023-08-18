Профессиональные бойцы дерутся в центре Екатеринбурга. Фото, видео

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Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК "Уралец". Екатеринбург, бой, спорт, ринг, смешанные единоборства, поединок, бойцы, мма, rcc, russian cagefighting championship
На площадке возле КРК «Уралец» дерутся кикбоксеры Фото:

В центре Екатеринбурга на базе RCC Fest возле КРК «Уралец» на Большакова проходит международный турнир по кикбоксингу, в котором принимают участие 36 бойцов из России, Германии, Турции и других стран. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На аллее культурно-развлекательного комплекса на турнире RCC Fairfight по кикбоксингу проводят бои 36 российских, немецких, турецких, азербайджанских, киприотских и кхемерских спортсменов в весовой категории от 57 до 95 килограммов. В поединках принимают участие даже женщины из Москвы и Стамбула. В основном победителей поединков определяют за три раунда, но бывает, когда судьи объявляют дополнительные», — рассказывает журналист.

Главным событием вечера кикбоксинга станет противостояние Владимира Кузьмина и Эрдема Динчера. Весовая категория бойцов составляет 65 килограммов.

Также на площадке RCC FEST начались квалификационные заезды BMX-спортсменов. Соревнования проходят в рамках Чемпионата России.

В соревнованиях принимают участие десятки бойцов
В соревнованиях принимают участие десятки бойцов
Фото:
Бойцы бьются три раунда, но некоторым парам назначают дополнительные
Бойцы бьются три раунда, но некоторым парам назначают дополнительные
Фото:

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В центре Екатеринбурга на базе RCC Fest возле КРК «Уралец» на Большакова проходит международный турнир по кикбоксингу, в котором принимают участие 36 бойцов из России, Германии, Турции и других стран. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На аллее культурно-развлекательного комплекса на турнире RCC Fairfight по кикбоксингу проводят бои 36 российских, немецких, турецких, азербайджанских, киприотских и кхемерских спортсменов в весовой категории от 57 до 95 килограммов. В поединках принимают участие даже женщины из Москвы и Стамбула. В основном победителей поединков определяют за три раунда, но бывает, когда судьи объявляют дополнительные», — рассказывает журналист. Главным событием вечера кикбоксинга станет противостояние Владимира Кузьмина и Эрдема Динчера. Весовая категория бойцов составляет 65 килограммов. Также на площадке RCC FEST начались квалификационные заезды BMX-спортсменов. Соревнования проходят в рамках Чемпионата России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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