В центре Екатеринбурга на базе RCC Fest возле КРК «Уралец» на Большакова проходит международный турнир по кикбоксингу, в котором принимают участие 36 бойцов из России, Германии, Турции и других стран. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«На аллее культурно-развлекательного комплекса на турнире RCC Fairfight по кикбоксингу проводят бои 36 российских, немецких, турецких, азербайджанских, киприотских и кхемерских спортсменов в весовой категории от 57 до 95 килограммов. В поединках принимают участие даже женщины из Москвы и Стамбула. В основном победителей поединков определяют за три раунда, но бывает, когда судьи объявляют дополнительные», — рассказывает журналист.
Главным событием вечера кикбоксинга станет противостояние Владимира Кузьмина и Эрдема Динчера. Весовая категория бойцов составляет 65 килограммов.
Также на площадке RCC FEST начались квалификационные заезды BMX-спортсменов. Соревнования проходят в рамках Чемпионата России.
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