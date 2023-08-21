Силовики вычислят по IP свердловчан, оскорблявших потерявшихся детей мигрантов

В День города в Екатеринбурге в толпе потерялись двое детей из стран ближнего зарубежья. Под публикациями о поиске родителей стали появляться оскорбления в адрес детей в связи с их национальностью. Губернатор Евгений Куйвашев поручил ГУ МВД по Свердловской области найти комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, чтобы привлечь их к ответственности.
«В День города в Екатеринбурге в толпе потерялись двое детей из среднеазиатских республик. Под публикациями об этом люди оставляют чудовищные комментарии, связанные с национальностью детей. Сегодня по поручению Евгения Куйвашева Межведомственный оперативный штаб обратился в ГУ МВД по Свердловской области, чтобы комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, нашли через IP-адреса и привлекли к ответственности по закону», — пишет telegram-канал «Не для протокола».
Ранее СМИ сообщал о том, что в Екатеринбурге во время празднования 300-летия города пропали дети. Мальчик и девочка, предположительно, являются детьми мигрантов.
Согласно КоАП РФ Статья 20.3.1, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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