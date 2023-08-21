Силовики вычислят по IP свердловчан, оскорблявших потерявшихся детей мигрантов

21 августа 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Силовики найдут комментаторов, разжигающих межнациональную рознь в адрес потерявшихся детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В День города в Екатеринбурге в толпе потерялись двое детей из стран ближнего зарубежья. Под публикациями о поиске родителей стали появляться оскорбления в адрес детей в связи с их национальностью. Губернатор Евгений Куйвашев поручил ГУ МВД по Свердловской области найти комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, чтобы привлечь их к ответственности. «В День города в Екатеринбурге в толпе потерялись двое детей из среднеазиатских республик. Под публикациями об этом люди оставляют чудовищные комментарии, связанные с национальностью детей. Сегодня по поручению Евгения Куйвашева Межведомственный оперативный штаб обратился в ГУ МВД по Свердловской области, чтобы комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, нашли через IP-адреса и привлекли к ответственности по закону», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Ранее СМИ сообщал о том, что в Екатеринбурге во время празднования 300-летия города пропали дети. Мальчик и девочка, предположительно, являются детьми мигрантов. Согласно КоАП РФ Статья 20.3.1, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В День города в Екатеринбурге в толпе потерялись двое детей из стран ближнего зарубежья. Под публикациями о поиске родителей стали появляться оскорбления в адрес детей в связи с их национальностью. Губернатор Евгений Куйвашев поручил ГУ МВД по Свердловской области найти комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, чтобы привлечь их к ответственности. «В День города в Екатеринбурге в толпе потерялись двое детей из среднеазиатских республик. Под публикациями об этом люди оставляют чудовищные комментарии, связанные с национальностью детей. Сегодня по поручению Евгения Куйвашева Межведомственный оперативный штаб обратился в ГУ МВД по Свердловской области, чтобы комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, нашли через IP-адреса и привлекли к ответственности по закону», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Ранее СМИ сообщал о том, что в Екатеринбурге во время празднования 300-летия города пропали дети. Мальчик и девочка, предположительно, являются детьми мигрантов. Согласно КоАП РФ Статья 20.3.1, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.