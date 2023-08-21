Свердловчанин вырубил лес на пять миллионов, чтобы погасить ипотеку

21 августа 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Свердловчанин рубил незаконно лес, чтобы выплатить ипотеку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Свердловской области Арстан Кушукбаев навалил 45 сосен в Сысертском районе. После этого мужчина продал сосны в ближайшей пилораме. «Арстан Кушукбаев взял на прокат бензопилу и отправился на промысел в Сысертский район. Навалив 45 сосен, мужчина вывез их до ближайшей пилорамы и продал. Ущерб природе составил более 4,9 млн рублей. Лесоруба задержали и возбудили уголовное дело. Мужчина уверяет, что пошел на преступление, чтобы быстрее выплатить ипотечный кредит. Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года условно с полным возмещением ущерба», — пишет telegram-канал Лампа. Ранее URA.RU писало о том, что транспортные полицейские Екатеринбурга задержали группу лиц, которые занимались незаконным вывозом леса с территории РФ в Казахстан. Сумма причиненного ущерба составила более 15 миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Житель Свердловской области Арстан Кушукбаев навалил 45 сосен в Сысертском районе. После этого мужчина продал сосны в ближайшей пилораме. «Арстан Кушукбаев взял на прокат бензопилу и отправился на промысел в Сысертский район. Навалив 45 сосен, мужчина вывез их до ближайшей пилорамы и продал. Ущерб природе составил более 4,9 млн рублей. Лесоруба задержали и возбудили уголовное дело. Мужчина уверяет, что пошел на преступление, чтобы быстрее выплатить ипотечный кредит. Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года условно с полным возмещением ущерба», — пишет telegram-канал Лампа. Ранее URA.RU писало о том, что транспортные полицейские Екатеринбурга задержали группу лиц, которые занимались незаконным вывозом леса с территории РФ в Казахстан. Сумма причиненного ущерба составила более 15 миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.