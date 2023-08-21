Свердловчанин вырубил лес на пять миллионов, чтобы погасить ипотеку

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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, вырубка леса, заготовка леса, деревообработка, перевозка леса, лесозаготовки, продажа леса
Свердловчанин рубил незаконно лес, чтобы выплатить ипотеку Фото:

Житель Свердловской области Арстан Кушукбаев навалил 45 сосен в Сысертском районе. После этого мужчина продал сосны в ближайшей пилораме.

«Арстан Кушукбаев взял на прокат бензопилу и отправился на промысел в Сысертский район. Навалив 45 сосен, мужчина вывез их до ближайшей пилорамы и продал. Ущерб природе составил более 4,9 млн рублей. Лесоруба задержали и возбудили уголовное дело. Мужчина уверяет, что пошел на преступление, чтобы быстрее выплатить ипотечный кредит. Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года условно с полным возмещением ущерба», — пишет telegram-канал Лампа.

Ранее URA.RU писало о том, что транспортные полицейские Екатеринбурга задержали группу лиц, которые занимались незаконным вывозом леса с территории РФ в Казахстан. Сумма причиненного ущерба составила более 15 миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

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Житель Свердловской области Арстан Кушукбаев навалил 45 сосен в Сысертском районе. После этого мужчина продал сосны в ближайшей пилораме. «Арстан Кушукбаев взял на прокат бензопилу и отправился на промысел в Сысертский район. Навалив 45 сосен, мужчина вывез их до ближайшей пилорамы и продал. Ущерб природе составил более 4,9 млн рублей. Лесоруба задержали и возбудили уголовное дело. Мужчина уверяет, что пошел на преступление, чтобы быстрее выплатить ипотечный кредит. Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года условно с полным возмещением ущерба», — пишет telegram-канал Лампа. Ранее URA.RU писало о том, что транспортные полицейские Екатеринбурга задержали группу лиц, которые занимались незаконным вывозом леса с территории РФ в Казахстан. Сумма причиненного ущерба составила более 15 миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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