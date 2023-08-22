По фото можно понять, кто из городских руководителей засиживается допоздна
Фасад администрации Екатеринбурга на несколько часов окрасили в триколор — по случаю Дня российского флага. Фотографией с URA.RU поделился читатель. По его словам, праздничная подсветка исчезнет в полночь.
Аппаратуру, благодаря которой чиновники теперь могут устраивать такие перфомансы, установили к 300-летию Екатеринбурга. А в разгар самого юбилея (17-19 августа) мэрия стала объектом светового шоу — мэпинга (3D-проекция). Задумка вызвала восторг среди горожан.
Подсветка исчезнет в полночь
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