Мэрию Екатеринбурга окрасили в российский триколор. Фото

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По фото можно понять, кто из городских руководителей засиживается допоздна
По фото можно понять, кто из городских руководителей засиживается допоздна Фото:

Фасад администрации Екатеринбурга на несколько часов окрасили в триколор — по случаю Дня российского флага. Фотографией с URA.RU поделился читатель. По его словам, праздничная подсветка исчезнет в полночь.

Аппаратуру, благодаря которой чиновники теперь могут устраивать такие перфомансы, установили к 300-летию Екатеринбурга. А в разгар самого юбилея (17-19 августа) мэрия стала объектом светового шоу — мэпинга (3D-проекция). Задумка вызвала восторг среди горожан.

Подсветка исчезнет в полночь
Подсветка исчезнет в полночь
Фото:

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Фасад администрации Екатеринбурга на несколько часов окрасили в триколор — по случаю Дня российского флага. Фотографией с URA.RU поделился читатель. По его словам, праздничная подсветка исчезнет в полночь. Аппаратуру, благодаря которой чиновники теперь могут устраивать такие перфомансы, установили к 300-летию Екатеринбурга. А в разгар самого юбилея (17-19 августа) мэрия стала объектом светового шоу — мэпинга (3D-проекция). Задумка вызвала восторг среди горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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