К месту поджога военкомата в Екатеринбурге приехали военные следователи

К военкомату на проспекте Ленина, где вечером 22 августа неизвестные попытались устроить поджог, приехали сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России. Об этом сообщили в соцсети.
«К зданию подъехали сотрудники военно-следственного управления СКР», — сообщили в telegram-канале «Вечерние ведомости». Фото с автомобилем следователей появилось ближе к часу ночи 23 августа.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
Вечером 22 августа неизвестные кинули коктейль Молотова в здание военкомата, к месту происшествия приехали сотрудники полиции. Позднее военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов пояснил, что инцидент произошел в рамках учений.
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