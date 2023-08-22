22 августа 2023

К месту поджога военкомата в Екатеринбурге приехали военные следователи

© Служба новостей «URA.RU»
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К военкомату на проспекте Ленина в Екатеринбурге приехали военные следователи (архивное фото) Фото:

К военкомату на проспекте Ленина, где вечером 22 августа неизвестные попытались устроить поджог, приехали сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России. Об этом сообщили в соцсети.

«К зданию подъехали сотрудники военно-следственного управления СКР», — сообщили в telegram-канале «Вечерние ведомости». Фото с автомобилем следователей появилось ближе к часу ночи 23 августа.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Вечером 22 августа неизвестные кинули коктейль Молотова в здание военкомата, к месту происшествия приехали сотрудники полиции. Позднее военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов пояснил, что инцидент произошел в рамках учений.

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К военкомату на проспекте Ленина, где вечером 22 августа неизвестные попытались устроить поджог, приехали сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России. Об этом сообщили в соцсети. «К зданию подъехали сотрудники военно-следственного управления СКР», — сообщили в telegram-канале «Вечерние ведомости». Фото с автомобилем следователей появилось ближе к часу ночи 23 августа. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Вечером 22 августа неизвестные кинули коктейль Молотова в здание военкомата, к месту происшествия приехали сотрудники полиции. Позднее военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов пояснил, что инцидент произошел в рамках учений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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