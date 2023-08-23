Текслер отметил, что Белоусов олицетворяет челябинский ХК «Трактор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на площади перед Ледовой ареной «Трактор» 23 августа состоялось открытие монумента тренеру Валерию Белоусову. Памятник открыл губернатор Алексей Текслер.

«Валерий Белоусов олицетворяет челябинский хоккей и клуб „Трактор“. Я очень рад, что мы открываем этот замечательный монумент. Я верю, что „Трактор“ станет чемпионом, и мы сможем поднять Кубок Гагарина над головой. Верю в победу „Трактора“ и что мы доживем до этого момента», — заявил Текслер.

На открытии присутсвовали президент группы «Магнезит» Сергей Коростелев и двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли воспитанник ХК «Трактор» Евгений Кузнецов. «Валерий Белоусов — один из лучших хоккеистов и тренеров Челябинска. Нам необходимо беречь памятник великому тренеру и память о нем», — отметил Кузнецов.

Памятник открыли в день старта Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Валерий Белоусов — самый результативный бомбардир «Трактора» за всю историю клуба, забивший за челябинцев 221 гол. В качестве тренера он привел хоккейную команду к ее наивысшему за всю историю достижению — финалу розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне 2012—2013 годов.

В 2015 году рядом с ареной «Трактор», названной в честь Белоусова, установили мемориальную доску в память о спортсмене. На открытии памятника тренеру в 2016 году присутствовали выдающиеся спортсмены и ВИПы региона. На Митрофановском кладбище в тот день практически в полном составе также присутствовали действующие игроки клуба. Скончался Белоусов 16 апреля 2015 года. Причиной стала сердечно-легочная недостаточность.

На памятнике изображен Белоусов в фазе броска фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Памятник установлен перед аллеей елей фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Текслер официально открыл церемонию в честь возведенного монумента фото: пресс-служба губернатора Челябинской области