Свидетели крушения самолета Пригожина дали первые комментарии

Жительница Куженкино: самолет Пригожина, падая, переворачивался и дымился
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Жительницы села Куженкино слышали взрывы и видели дымящийся самолет Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Жительницы поселка Куженкино в Тверской области впервые рассказали об увиденном крушении самолета Embraer, на борту которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Приожин. По словам одной из них, судно начало переворачиваться в воздухе после взрыва, а позже пикировало на землю.

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«Вдруг взрыв, смотрю и слышу надо мной звук — начались вот эти хлопки взрывные такие. Дальше: впереди между облаками такой просветик, и я смотрю — птичка, и говорю: почему птичка так высоко залетела? А он (самолет — URA.RU) уже начал кувыркаться, в общем, пируэты эти», — рассказала РИА Новостям очевидица крушения. Позже женщина отчетливо увидела шлейф дыма и падающий на землю самолет.

Борт Embraer Legacy разбился 23 августа недалеко от Куженкино в Тверской области. На борту находилось десять человек, все они были найдены мертвыми и доставлены в морг для опознания. Среди пассажиров самолета значился и Евгений Пригожин. Следствие прорабатывает версию о намеренном подрыве бизнес-джета. Telgeram-каналы сообщали, что взрывчатка могла быть прикреплена к шасси самолета.

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Жительницы поселка Куженкино в Тверской области впервые рассказали об увиденном крушении самолета Embraer, на борту которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Приожин. По словам одной из них, судно начало переворачиваться в воздухе после взрыва, а позже пикировало на землю. «Вдруг взрыв, смотрю и слышу надо мной звук — начались вот эти хлопки взрывные такие. Дальше: впереди между облаками такой просветик, и я смотрю — птичка, и говорю: почему птичка так высоко залетела? А он (самолет — URA.RU) уже начал кувыркаться, в общем, пируэты эти», — рассказала РИА Новостям очевидица крушения. Позже женщина отчетливо увидела шлейф дыма и падающий на землю самолет. Борт Embraer Legacy разбился 23 августа недалеко от Куженкино в Тверской области. На борту находилось десять человек, все они были найдены мертвыми и доставлены в морг для опознания. Среди пассажиров самолета значился и Евгений Пригожин. Следствие прорабатывает версию о намеренном подрыве бизнес-джета. Telgeram-каналы сообщали, что взрывчатка могла быть прикреплена к шасси самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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