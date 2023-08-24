Свидетели крушения самолета Пригожина дали первые комментарии

Жительница Куженкино: самолет Пригожина, падая, переворачивался и дымился

24 августа 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Жительницы села Куженкино слышали взрывы и видели дымящийся самолет Фото: Виталий Шустров/РИА Новости новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Жительницы поселка Куженкино в Тверской области впервые рассказали об увиденном крушении самолета Embraer, на борту которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Приожин. По словам одной из них, судно начало переворачиваться в воздухе после взрыва, а позже пикировало на землю. Новость по теме Как летел самолет Пригожина перед крушением «Вдруг взрыв, смотрю и слышу надо мной звук — начались вот эти хлопки взрывные такие. Дальше: впереди между облаками такой просветик, и я смотрю — птичка, и говорю: почему птичка так высоко залетела? А он (самолет — URA.RU) уже начал кувыркаться, в общем, пируэты эти», — рассказала РИА Новостям очевидица крушения. Позже женщина отчетливо увидела шлейф дыма и падающий на землю самолет. Борт Embraer Legacy разбился 23 августа недалеко от Куженкино в Тверской области. На борту находилось десять человек, все они были найдены мертвыми и доставлены в морг для опознания. Среди пассажиров самолета значился и Евгений Пригожин. Следствие прорабатывает версию о намеренном подрыве бизнес-джета. Telgeram-каналы сообщали, что взрывчатка могла быть прикреплена к шасси самолета.

Жительницы поселка Куженкино в Тверской области впервые рассказали об увиденном крушении самолета Embraer, на борту которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Приожин. По словам одной из них, судно начало переворачиваться в воздухе после взрыва, а позже пикировало на землю. «Вдруг взрыв, смотрю и слышу надо мной звук — начались вот эти хлопки взрывные такие. Дальше: впереди между облаками такой просветик, и я смотрю — птичка, и говорю: почему птичка так высоко залетела? А он (самолет — URA.RU) уже начал кувыркаться, в общем, пируэты эти», — рассказала РИА Новостям очевидица крушения. Позже женщина отчетливо увидела шлейф дыма и падающий на землю самолет. Борт Embraer Legacy разбился 23 августа недалеко от Куженкино в Тверской области. На борту находилось десять человек, все они были найдены мертвыми и доставлены в морг для опознания. Среди пассажиров самолета значился и Евгений Пригожин. Следствие прорабатывает версию о намеренном подрыве бизнес-джета. Telgeram-каналы сообщали, что взрывчатка могла быть прикреплена к шасси самолета.