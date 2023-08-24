Shot раскрыл, где была взрывчатка на самолете Пригожина

На бизнес-джете Embraer Legacy, принадлежащем предпринимателю Евгению Пригожину, могло быть размещено взрывное устройство в шасси самолета. Об этом сообщает telgeram-канал Shot.
«Взрывное устройство на самолете Пригожина было заложено в отсек шасси — это одна из версий следствия», — пишут авторы канала. По их информации, после взрыва оторвало крыло самолета, которое ударило в стабилизатор. После набора высоты самолет стал падать. Далее от взрыва все пассажиры потеряли сознание из-за разгерметизации.
Как следует из данных сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24, самолет поднялся более чем на восемь километров, затем начал стремительно падать. Крушение произошло вечером 23 августа. Предположительно на борту мог находиться сам Евгений Пригожин. Всего сообщается о 10 пассажирах.
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