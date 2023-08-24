В Первоуральске ввели спецрежим из-за проблем с водой 25 августа 2023 в 11:30 Размер текста - 17 + В Первоуральске ввели режим повышенной готовности из-за воды Фото: Размик Закарян © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) ввели режим повышенной готовности. Это связано с обмелением питьевого Верхне-Шайтанского пруда. «Режим повышенной готовности введен для проведения всех необходимых мероприятий по подготовке к возможным рискам. Мониторинг ситуации введется в круглосуточном режиме», — цитирует пресс-служба мэрии главу города Игоря Кабца. Из-за специального режима в Первоуральске создают оперативный штаб. Его членам нужно будет принимать усилия по стабилизации ситуации с обеспечением жителей города водой. Кроме этого, к работе штаба привлекут гидрологов. В Первоуральске (Свердловская область) ввели режим повышенной готовности. Это связано с обмелением питьевого Верхне-Шайтанского пруда. «Режим повышенной готовности введен для проведения всех необходимых мероприятий по подготовке к возможным рискам. Мониторинг ситуации введется в круглосуточном режиме», — цитирует пресс-служба мэрии главу города Игоря Кабца. Из-за специального режима в Первоуральске создают оперативный штаб. Его членам нужно будет принимать усилия по стабилизации ситуации с обеспечением жителей города водой. Кроме этого, к работе штаба привлекут гидрологов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям