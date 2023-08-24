24 августа 2023

В Первоуральске ввели спецрежим из-за проблем с водой

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресайкл инсталляция Ромы Бантика в литейном цеху «Интермолд». Первоуральск, инновационный культурный центр, первоуральск
В Первоуральске ввели режим повышенной готовности из-за воды Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) ввели режим повышенной готовности. Это связано с обмелением питьевого Верхне-Шайтанского пруда.

«Режим повышенной готовности введен для проведения всех необходимых мероприятий по подготовке к возможным рискам. Мониторинг ситуации введется в круглосуточном режиме», — цитирует пресс-служба мэрии главу города Игоря Кабца.

Из-за специального режима в Первоуральске создают оперативный штаб. Его членам нужно будет принимать усилия по стабилизации ситуации с обеспечением жителей города водой. Кроме этого, к работе штаба привлекут гидрологов.

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В Первоуральске (Свердловская область) ввели режим повышенной готовности. Это связано с обмелением питьевого Верхне-Шайтанского пруда. «Режим повышенной готовности введен для проведения всех необходимых мероприятий по подготовке к возможным рискам. Мониторинг ситуации введется в круглосуточном режиме», — цитирует пресс-служба мэрии главу города Игоря Кабца. Из-за специального режима в Первоуральске создают оперативный штаб. Его членам нужно будет принимать усилия по стабилизации ситуации с обеспечением жителей города водой. Кроме этого, к работе штаба привлекут гидрологов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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