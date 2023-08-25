Свердловские врачи освоили новую деликатную операцию

Врачи Нижнего Тагила освоили операцию по укреплению мышц тазового дна
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СМТ клиника «Кидс». Екатеринбург, кабинет гинеколога, кабинет уролога
Врачи горбольницы №4 Нижнего Тагила освоили новые гинекологические операции Фото:

Врачи горбольницы №4 Нижнего Тагила (Свердловская область) освоили новый тип гинекологических операций. Теперь горожанкам могут помочь женщинам с ослабленными мышцами тазового дна.

«Для решения деликатной проблемы женщин имеется современное медоборудование, квалифицированные врачи. Хирург, который выполняет ушивание мышц промежности, передней и задней стенки влагалища с целью укрепления мышц тазового дна, прошел обучение в Москве. Подобные операции уже поставлены на поток», — цитирует пресс-служба Минздрава главврача ГБ №4 Константин Аникин.

По его словам, такая операция является малотравматичной. Хирургическая коррекция позволяет повысить мышечный тонус и повысить качество жизни пациенток.

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Врачи горбольницы №4 Нижнего Тагила (Свердловская область) освоили новый тип гинекологических операций. Теперь горожанкам могут помочь женщинам с ослабленными мышцами тазового дна. «Для решения деликатной проблемы женщин имеется современное медоборудование, квалифицированные врачи. Хирург, который выполняет ушивание мышц промежности, передней и задней стенки влагалища с целью укрепления мышц тазового дна, прошел обучение в Москве. Подобные операции уже поставлены на поток», — цитирует пресс-служба Минздрава главврача ГБ №4 Константин Аникин. По его словам, такая операция является малотравматичной. Хирургическая коррекция позволяет повысить мышечный тонус и повысить качество жизни пациенток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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