Свердловские врачи освоили новую деликатную операцию

Врачи горбольницы №4 Нижнего Тагила (Свердловская область) освоили новый тип гинекологических операций. Теперь горожанкам могут помочь женщинам с ослабленными мышцами тазового дна.
«Для решения деликатной проблемы женщин имеется современное медоборудование, квалифицированные врачи. Хирург, который выполняет ушивание мышц промежности, передней и задней стенки влагалища с целью укрепления мышц тазового дна, прошел обучение в Москве. Подобные операции уже поставлены на поток», — цитирует пресс-служба Минздрава главврача ГБ №4 Константин Аникин.
По его словам, такая операция является малотравматичной. Хирургическая коррекция позволяет повысить мышечный тонус и повысить качество жизни пациенток.
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