25 августа 2023

Активисты хотят запретить мероприятие феминисток в Екатеринбурге

«Зов народа» просит ФСБ отменить пикет феминисток в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикет феминисток на Площади 1905 года. Екатеринбург, феминистки, феминизм
Пикет феминисток направлен на защиту репродуктивных прав Фото:

Активисты из движения «Зов народа» обратились в ФСБ и к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отменить мероприятие, проводимое феминистками в Екатеринбурге. Об этом рассказали в соцсети движения.

«Целью мероприятия является защита или, по-факту, продвижение абортов и контрацепции. Просим отказать в проведении публичного мероприятия „Уральской Феминистской Инициативы“ на основании того, что оно создает угрозу безопасности здоровью его участников путем распространения коронавирусной инфекции», — говорится в обращении «Зова народа» в соцсети «ВКонтакте».

По информации активистов движения, пикет в защиту репродуктивных прав согласован с администрацией города. Мероприятие запланировано на 27 августа в парке имени 50-летия ВЛКСМ.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Активисты из движения «Зов народа» обратились в ФСБ и к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отменить мероприятие, проводимое феминистками в Екатеринбурге. Об этом рассказали в соцсети движения. «Целью мероприятия является защита или, по-факту, продвижение абортов и контрацепции. Просим отказать в проведении публичного мероприятия „Уральской Феминистской Инициативы“ на основании того, что оно создает угрозу безопасности здоровью его участников путем распространения коронавирусной инфекции», — говорится в обращении «Зова народа» в соцсети «ВКонтакте». По информации активистов движения, пикет в защиту репродуктивных прав согласован с администрацией города. Мероприятие запланировано на 27 августа в парке имени 50-летия ВЛКСМ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...