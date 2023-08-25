Активисты хотят запретить мероприятие феминисток в Екатеринбурге

Активисты из движения «Зов народа» обратились в ФСБ и к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отменить мероприятие, проводимое феминистками в Екатеринбурге. Об этом рассказали в соцсети движения.
«Целью мероприятия является защита или, по-факту, продвижение абортов и контрацепции. Просим отказать в проведении публичного мероприятия „Уральской Феминистской Инициативы“ на основании того, что оно создает угрозу безопасности здоровью его участников путем распространения коронавирусной инфекции», — говорится в обращении «Зова народа» в соцсети «ВКонтакте».
По информации активистов движения, пикет в защиту репродуктивных прав согласован с администрацией города. Мероприятие запланировано на 27 августа в парке имени 50-летия ВЛКСМ.
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