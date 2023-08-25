25 августа 2023

Полковник раскрыл подробности стрельбы по окнам квартиры в Березовском

Полковник Горелых: подросток выстрелил в окно квартиры в Березовском
© Служба новостей «URA.RU»
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Хулигана ищут сотрудники полиции (архивное фото) Фото:

В окно одной из квартир по улице Загвозкина в Березовском выстрелил подросток из пневматического оружия. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых, добавив, что полиция ищет хулигана.

«Вероятнее всего, какой-то подросток упражнялся в стрельбе из пневматического оружия. Сквозных отверстий в стекле нет. Участковые ищут причастного к хулиганству», — сказал Горелых.

Полковник добавил, что владельцы квартиры не стали писать заявление. «Они хотели лишь предупредить остальных жильцов о хулигане», — отметил Горелых.

Инцидент произошел днем 26 августа. Неизвестный выстрелил в окно одной из квартир на Загвозкина, 12. Никто из жильцов не пострадал.

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В окно одной из квартир по улице Загвозкина в Березовском выстрелил подросток из пневматического оружия. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых, добавив, что полиция ищет хулигана. «Вероятнее всего, какой-то подросток упражнялся в стрельбе из пневматического оружия. Сквозных отверстий в стекле нет. Участковые ищут причастного к хулиганству», — сказал Горелых. Полковник добавил, что владельцы квартиры не стали писать заявление. «Они хотели лишь предупредить остальных жильцов о хулигане», — отметил Горелых. Инцидент произошел днем 26 августа. Неизвестный выстрелил в окно одной из квартир на Загвозкина, 12. Никто из жильцов не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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