Полковник раскрыл подробности стрельбы по окнам квартиры в Березовском

В окно одной из квартир по улице Загвозкина в Березовском выстрелил подросток из пневматического оружия. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых, добавив, что полиция ищет хулигана.
«Вероятнее всего, какой-то подросток упражнялся в стрельбе из пневматического оружия. Сквозных отверстий в стекле нет. Участковые ищут причастного к хулиганству», — сказал Горелых.
Полковник добавил, что владельцы квартиры не стали писать заявление. «Они хотели лишь предупредить остальных жильцов о хулигане», — отметил Горелых.
Инцидент произошел днем 26 августа. Неизвестный выстрелил в окно одной из квартир на Загвозкина, 12. Никто из жильцов не пострадал.
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