Полковник раскрыл подробности стрельбы по окнам квартиры в Березовском Полковник Горелых: подросток выстрелил в окно квартиры в Березовском 26 августа 2023 в 17:21 Размер текста - 17 + Хулигана ищут сотрудники полиции (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В окно одной из квартир по улице Загвозкина в Березовском выстрелил подросток из пневматического оружия. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых, добавив, что полиция ищет хулигана. «Вероятнее всего, какой-то подросток упражнялся в стрельбе из пневматического оружия. Сквозных отверстий в стекле нет. Участковые ищут причастного к хулиганству», — сказал Горелых. Полковник добавил, что владельцы квартиры не стали писать заявление. «Они хотели лишь предупредить остальных жильцов о хулигане», — отметил Горелых. Инцидент произошел днем 26 августа. Неизвестный выстрелил в окно одной из квартир на Загвозкина, 12. Никто из жильцов не пострадал. В окно одной из квартир по улице Загвозкина в Березовском выстрелил подросток из пневматического оружия. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых, добавив, что полиция ищет хулигана. «Вероятнее всего, какой-то подросток упражнялся в стрельбе из пневматического оружия. Сквозных отверстий в стекле нет. Участковые ищут причастного к хулиганству», — сказал Горелых. Полковник добавил, что владельцы квартиры не стали писать заявление. «Они хотели лишь предупредить остальных жильцов о хулигане», — отметил Горелых. Инцидент произошел днем 26 августа. Неизвестный выстрелил в окно одной из квартир на Загвозкина, 12. Никто из жильцов не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям