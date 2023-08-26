ВСУ сбросили на белгородца взрывчатку, пока он косил траву

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на жителя села Щетиновка Белгородского района взрывчатку с беспилотника. Во время атаки житель села косил траву. Подробности рассказал губернатор субъекта РФ Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что мужчина скончался от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

За сутки Белгородская область несколько раз подвергалась украинским атакам. Российская система ПВО сбила один беспилотник. Также Украина обстреляла регион кассетными боеприпасами.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на жителя села Щетиновка Белгородского района взрывчатку с беспилотника. Во время атаки житель села косил траву. Подробности рассказал губернатор субъекта РФ Вячеслав Гладков. «В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что мужчина скончался от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. За сутки Белгородская область несколько раз подвергалась украинским атакам. Российская система ПВО сбила один беспилотник. Также Украина обстреляла регион кассетными боеприпасами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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