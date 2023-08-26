ВСУ сбросили на белгородца взрывчатку, пока он косил траву 26 августа 2023 в 22:33 Размер текста - 17 + Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на жителя села Щетиновка Белгородского района взрывчатку с беспилотника. Во время атаки житель села косил траву. Подробности рассказал губернатор субъекта РФ Вячеслав Гладков. «В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что мужчина скончался от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. За сутки Белгородская область несколько раз подвергалась украинским атакам. Российская система ПВО сбила один беспилотник. Также Украина обстреляла регион кассетными боеприпасами. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на жителя села Щетиновка Белгородского района взрывчатку с беспилотника. Во время атаки житель села косил траву. Подробности рассказал губернатор субъекта РФ Вячеслав Гладков. «В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что мужчина скончался от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. За сутки Белгородская область несколько раз подвергалась украинским атакам. Российская система ПВО сбила один беспилотник. Также Украина обстреляла регион кассетными боеприпасами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям