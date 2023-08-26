ВСУ сбросили на белгородца взрывчатку, пока он косил траву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на жителя села Щетиновка Белгородского района взрывчатку с беспилотника. Во время атаки житель села косил траву. Подробности рассказал губернатор субъекта РФ Вячеслав Гладков.
«В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что мужчина скончался от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на жителя села Щетиновка Белгородского района взрывчатку с беспилотника. Во время атаки житель села косил траву. Подробности рассказал губернатор субъекта РФ Вячеслав Гладков. «В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что мужчина скончался от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. За сутки Белгородская область несколько раз подвергалась украинским атакам. Российская система ПВО сбила один беспилотник. Также Украина обстреляла регион кассетными боеприпасами.