Минобороны РФ заявило о террористической атаке Украины на Белгород

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
Над Белгородом сработала ПВО России, она уничтожила украинский беспилотник, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны России сообщили, что над Белгородом сбит украинский беспилотник. В ведомстве отметили, что Киеву не удалось совершить теракт. Ранее о сбитом дроне сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа, аппарат уничтожен ПВО [над Белгородом]», — заявили в telegram-канале Минобороны России. Ранее о сбитом беспилотнике над Белгородом сообщал Вячеслав Гладков.

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В Минобороны России сообщили, что над Белгородом сбит украинский беспилотник. В ведомстве отметили, что Киеву не удалось совершить теракт. Ранее о сбитом дроне сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа, аппарат уничтожен ПВО [над Белгородом]», — заявили в telegram-канале Минобороны России. Ранее о сбитом беспилотнике над Белгородом сообщал Вячеслав Гладков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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