Минобороны РФ заявило о террористической атаке Украины на Белгород

Над Белгородом сработала ПВО России, она уничтожила украинский беспилотник, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Минобороны России сообщили, что над Белгородом сбит украинский беспилотник. В ведомстве отметили, что Киеву не удалось совершить теракт. Ранее о сбитом дроне сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа, аппарат уничтожен ПВО [над Белгородом]», — заявили в
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