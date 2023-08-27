27 августа 2023

Индийский аппарат передал первые данные с Луны

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит первого Заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Орлова в Каменск-Уральский. Свердловская область, луна
Индийский аппарат проработает на Луне 14 суток Фото:

Индийский лунный аппарат «Прагьян» передал на Землю первые данные с поверхности Луны. Он измерил температуру поверхности спутника. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X.

«Аппарат измерил температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса. Это позволило понять температурный режим на поверхности Луны», — говорится в сообщении ISRO.

Сотрудник Индийской организации космических исследований Би Дарукеша подчеркнул, что данные оказались сюрпризом для специалистов. «Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию», — сообщил Дарукеша. Он подчеркнул, что такие данные вызвали у индийских ученых удивление.

Индийское космическое агентство посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии «Чандраян-3». Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны. Ранее российская автоматическая станция «Луна-25» столкнулась о лунную поверхность после перехода на нерасчетную орбиту. В результате столкновения аппарат прекратил свое существование.

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Индийский лунный аппарат «Прагьян» передал на Землю первые данные с поверхности Луны. Он измерил температуру поверхности спутника. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X. «Аппарат измерил температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса. Это позволило понять температурный режим на поверхности Луны», — говорится в сообщении ISRO. Сотрудник Индийской организации космических исследований Би Дарукеша подчеркнул, что данные оказались сюрпризом для специалистов. «Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию», — сообщил Дарукеша. Он подчеркнул, что такие данные вызвали у индийских ученых удивление. Индийское космическое агентство посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии «Чандраян-3». Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны. Ранее российская автоматическая станция «Луна-25» столкнулась о лунную поверхность после перехода на нерасчетную орбиту. В результате столкновения аппарат прекратил свое существование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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