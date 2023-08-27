27 августа 2023
26 августа 2023

В Челябинске закрывают купальный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
Пляжи в Челябинске закрываются 28 августа Фото:

В Челябинске официально закрывается купальный сезон. Такая информация прозвучала на аппаратном совещании в мэрии Челябинска 28 августа.

«На этой неделе официально закрываем купальный сезон, снимаем с дежурства матросов-спасателей. 31 августа подведем официальные итоги сезона», — сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов.

Пляжный сезон был открыт 1 июня. В Челябинске в течение лета работало 19 пляжей, в том числе девять бесплатных.

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В Челябинске официально закрывается купальный сезон. Такая информация прозвучала на аппаратном совещании в мэрии Челябинска 28 августа. «На этой неделе официально закрываем купальный сезон, снимаем с дежурства матросов-спасателей. 31 августа подведем официальные итоги сезона», — сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов. Пляжный сезон был открыт 1 июня. В Челябинске в течение лета работало 19 пляжей, в том числе девять бесплатных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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