В Челябинске закрывают купальный сезон

Пляжи в Челябинске закрываются 28 августа
В Челябинске официально закрывается купальный сезон. Такая информация прозвучала на аппаратном совещании в мэрии Челябинска 28 августа.
«На этой неделе официально закрываем купальный сезон, снимаем с дежурства матросов-спасателей. 31 августа подведем официальные итоги сезона», — сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов.
Пляжный сезон был открыт 1 июня. В Челябинске в течение лета работало 19 пляжей, в том числе девять бесплатных.
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