Специалист свердловского минздрава Харитонов назвал условие, чтобы избежать вспышки гриппа

Свердловский врач Харитонов призвал вакцинироваться от гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг по гриппу в администрации Екатеринбурга, харитонов александр
Александр Харитонов уверен, что можно избежать эпидемию гриппа, если вакцинироваться Фото:

Только массовая вакцинация от гриппа может гарантировать отсутствие эпидемии на территории Свердловской области. Об этом заявил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

«Я могу гарантировать, что эпидемии не будет, если 65 процентов населения привьется. Хочу отметить, что последние пять лет мы живем без эпидемий гриппа», — сказал Харитонов во время пресс-конференции в ТАСС.

Ранее URA.RU писало о том, что свердловский врач-терапевт, ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Мария Гренадерова призвала избегать людных мест из-за вспышки ОРВИ. Медик рекомендовала использовать средства индивидуальной защиты (маски), мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком.

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Только массовая вакцинация от гриппа может гарантировать отсутствие эпидемии на территории Свердловской области. Об этом заявил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. «Я могу гарантировать, что эпидемии не будет, если 65 процентов населения привьется. Хочу отметить, что последние пять лет мы живем без эпидемий гриппа», — сказал Харитонов во время пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU писало о том, что свердловский врач-терапевт, ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Мария Гренадерова призвала избегать людных мест из-за вспышки ОРВИ. Медик рекомендовала использовать средства индивидуальной защиты (маски), мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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