В Челябинской области началась вакцинация от гриппа

29 августа 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

В Челябинскую область поступило два миллиона доз вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области началась массовая вакцинация против гриппа. Об этом 29 августа URA.RU сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина. «Вакцинация началась. Бесплатную вакцину получат дети, медики, учителя и представители профессий, подразумевающих общение с людьми. Также бесплатно привьют беременных женщин, людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Остальные граждане могут привиться за личные средства или средства работодателя», — заявила Лучинина. В августе вирус гриппа среди населения еще не циркулирует. Поэтому медики считают, что когда он появится, у привившихся в конце лета—начале осени уже будет выработан иммунитет. Всего в регионе планируется привить 60% населения.

В Челябинской области началась массовая вакцинация против гриппа. Об этом 29 августа URA.RU сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина. «Вакцинация началась. Бесплатную вакцину получат дети, медики, учителя и представители профессий, подразумевающих общение с людьми. Также бесплатно привьют беременных женщин, людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Остальные граждане могут привиться за личные средства или средства работодателя», — заявила Лучинина. В августе вирус гриппа среди населения еще не циркулирует. Поэтому медики считают, что когда он появится, у привившихся в конце лета—начале осени уже будет выработан иммунитет. Всего в регионе планируется привить 60% населения.