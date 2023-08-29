В Челябинской области началась вакцинация от гриппа

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Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
В Челябинскую область поступило два миллиона доз вакцины Фото:

В Челябинской области началась массовая вакцинация против гриппа. Об этом 29 августа URA.RU сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

«Вакцинация началась. Бесплатную вакцину получат дети, медики, учителя и представители профессий, подразумевающих общение с людьми. Также бесплатно привьют беременных женщин, людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Остальные граждане могут привиться за личные средства или средства работодателя», — заявила Лучинина.

В августе вирус гриппа среди населения еще не циркулирует. Поэтому медики считают, что когда он появится, у привившихся в конце лета—начале осени уже будет выработан иммунитет. Всего в регионе планируется привить 60% населения.

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В Челябинской области началась массовая вакцинация против гриппа. Об этом 29 августа URA.RU сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина. «Вакцинация началась. Бесплатную вакцину получат дети, медики, учителя и представители профессий, подразумевающих общение с людьми. Также бесплатно привьют беременных женщин, людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Остальные граждане могут привиться за личные средства или средства работодателя», — заявила Лучинина. В августе вирус гриппа среди населения еще не циркулирует. Поэтому медики считают, что когда он появится, у привившихся в конце лета—начале осени уже будет выработан иммунитет. Всего в регионе планируется привить 60% населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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