29 августа 2023

В Челябинске школьница выпала с балкона

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок упал с балкона третьего этажа Фото:

В Челябинске четвероклассница выпала с балкона. Как сообщил URA.RU источник в медицинской структуре, ребенок выжил, но получил серьезные повреждения.

«Девочка находилась на балконе, пока отец укладывал второго ребенка. Облокотившись на москитную сетку, девочка выпала из окна. Она была экстренно доставлена в областную клиническую больницу №3», — рассказал источник.

По данным URA.RU, квартира находилась на третьем этаже. В больнице у девочки зафиксировали серьезный перелом. Он захватывает сразу несколько областей тела.

URA.RU связалось с пресс-службой минздрава региона, чтобы узнать состояние девочки. На момент публикации ответа не последовало. В министерство был направлен официальный запрос. Ответ будет опубликован после его получения.

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В Челябинске четвероклассница выпала с балкона. Как сообщил URA.RU источник в медицинской структуре, ребенок выжил, но получил серьезные повреждения. «Девочка находилась на балконе, пока отец укладывал второго ребенка. Облокотившись на москитную сетку, девочка выпала из окна. Она была экстренно доставлена в областную клиническую больницу №3», — рассказал источник. По данным URA.RU, квартира находилась на третьем этаже. В больнице у девочки зафиксировали серьезный перелом. Он захватывает сразу несколько областей тела. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава региона, чтобы узнать состояние девочки. На момент публикации ответа не последовало. В министерство был направлен официальный запрос. Ответ будет опубликован после его получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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