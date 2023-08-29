В Челябинске школьница выпала с балкона

В Челябинске четвероклассница выпала с балкона. Как сообщил URA.RU источник в медицинской структуре, ребенок выжил, но получил серьезные повреждения.
«Девочка находилась на балконе, пока отец укладывал второго ребенка. Облокотившись на москитную сетку, девочка выпала из окна. Она была экстренно доставлена в областную клиническую больницу №3», — рассказал источник.
По данным URA.RU, квартира находилась на третьем этаже. В больнице у девочки зафиксировали серьезный перелом. Он захватывает сразу несколько областей тела.
URA.RU связалось с пресс-службой минздрава региона, чтобы узнать состояние девочки. На момент публикации ответа не последовало. В министерство был направлен официальный запрос. Ответ будет опубликован после его получения.
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