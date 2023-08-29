29 августа 2023

В Каслях экипаж ДПС врезался в столб. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Экипаж торопился на вызов в одну из школ района Фото:

В Каслях (Челябинская область) утром 30 августа экипаж ДПС врезался в столб. В пресс-службе ГИБДД по региону информацию URA.RU подтвердили. Жители города поделились с агентством видео инцидента.

«Экипаж ДПС, в рамках отработки действий при ЧС на Всероссийских учениях, получил сообщение о происшествии в одной из школ района. Экипаж ДПС, включил световую и звуковую сигнализацию и отправился на место. Инспектор ДПС в условиях дождя, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора не убедился в безопасности и не пропустил движущийся на разрешающий сигнал светофора автомобиль Lada X-Ray. Автомобили столкнулись. После чего патрульный автомобиль продолжил движение и совершил наезд на электроопору», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Устанавливаются все обстоятельства. Назначено проведение служебной проверки.

Жители города рассказали, что инцидент произошел на перекрестке улиц Советская и Революции. Экипаж влетел в фонарный столб. От удара пострадала передняя часть автомобиля. Инспекторы живы. Они самостоятельно смогли покинуть салон.

Служебный автомобиль пострадал при аварии
Служебный автомобиль пострадал при аварии
Фото:

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В Каслях (Челябинская область) утром 30 августа экипаж ДПС врезался в столб. В пресс-службе ГИБДД по региону информацию URA.RU подтвердили. Жители города поделились с агентством видео инцидента. «Экипаж ДПС, в рамках отработки действий при ЧС на Всероссийских учениях, получил сообщение о происшествии в одной из школ района. Экипаж ДПС, включил световую и звуковую сигнализацию и отправился на место. Инспектор ДПС в условиях дождя, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора не убедился в безопасности и не пропустил движущийся на разрешающий сигнал светофора автомобиль Lada X-Ray. Автомобили столкнулись. После чего патрульный автомобиль продолжил движение и совершил наезд на электроопору», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Устанавливаются все обстоятельства. Назначено проведение служебной проверки. Жители города рассказали, что инцидент произошел на перекрестке улиц Советская и Революции. Экипаж влетел в фонарный столб. От удара пострадала передняя часть автомобиля. Инспекторы живы. Они самостоятельно смогли покинуть салон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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