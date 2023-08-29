В Каслях (Челябинская область) утром 30 августа экипаж ДПС врезался в столб. В пресс-службе ГИБДД по региону информацию URA.RU подтвердили. Жители города поделились с агентством видео инцидента.
«Экипаж ДПС, в рамках отработки действий при ЧС на Всероссийских учениях, получил сообщение о происшествии в одной из школ района. Экипаж ДПС, включил световую и звуковую сигнализацию и отправился на место. Инспектор ДПС в условиях дождя, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора не убедился в безопасности и не пропустил движущийся на разрешающий сигнал светофора автомобиль Lada X-Ray. Автомобили столкнулись. После чего патрульный автомобиль продолжил движение и совершил наезд на электроопору», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Устанавливаются все обстоятельства. Назначено проведение служебной проверки.
Жители города рассказали, что инцидент произошел на перекрестке улиц Советская и Революции. Экипаж влетел в фонарный столб. От удара пострадала передняя часть автомобиля. Инспекторы живы. Они самостоятельно смогли покинуть салон.
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