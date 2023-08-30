30 августа 2023

В школах России хотят массово устанавливать фандоматы

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300». Екатеринбург, пассаж, раздельный сбор мусора, атмофест, atmofest
Фандоматы помогут экологическому просвещению школьников Фото:

В российских школах предложили массово устанавливать фандоматы для раздельного сбора мусора. За сдачу тары школьники будут получать деньги или баллы, которыми смогут оплатить поезд и обед. Об этом пишут «Известия».

«Фандомат — это не только инфраструктурное решение и необходимый шаг для создания экономики замкнутого цикла, но и инструмент для экологического просвещения, который может способствовать формированию ответственного поведения со школьной скамьи. Школьники смогут сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение», — пояснил смысл идеи глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Его цитируют «Известия».

За сдачу тары дети смогут получить денежное вознаграждение, либо баллы и оплатить ими проезд или питание в школьной столовой. Опыт установки фандоматов был реализован в Подмосковье, Татарстане и Башкортостане. За два года там удалось собрать 25 тонн вторичных ресурсов. Предложение РЭО направлено в Минпросвещения. Его уже поддержали в Минприроды.

Российская молодежь также сможет заработать себе на путешествия с помощью раздельного сбора мусора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей», специальные баллы можно заработать, сдавая пластиковые бутылки и алюминиевые банки.

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В российских школах предложили массово устанавливать фандоматы для раздельного сбора мусора. За сдачу тары школьники будут получать деньги или баллы, которыми смогут оплатить поезд и обед. Об этом пишут «Известия». «Фандомат — это не только инфраструктурное решение и необходимый шаг для создания экономики замкнутого цикла, но и инструмент для экологического просвещения, который может способствовать формированию ответственного поведения со школьной скамьи. Школьники смогут сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение», — пояснил смысл идеи глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Его цитируют «Известия». За сдачу тары дети смогут получить денежное вознаграждение, либо баллы и оплатить ими проезд или питание в школьной столовой. Опыт установки фандоматов был реализован в Подмосковье, Татарстане и Башкортостане. За два года там удалось собрать 25 тонн вторичных ресурсов. Предложение РЭО направлено в Минпросвещения. Его уже поддержали в Минприроды. Российская молодежь также сможет заработать себе на путешествия с помощью раздельного сбора мусора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей», специальные баллы можно заработать, сдавая пластиковые бутылки и алюминиевые банки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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