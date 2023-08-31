Глава СКР проверит действия сотрудника «Уральских авиалиний», выгонявшего пассажиров

31 августа 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по действиям сотрудника «Уральских авиалиний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по действиям представителя авиакомпании «Уральские авиалинии», который выгонял пассажиров с рейса. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу провести процессуальную проверку по действиям сотрудника. Отмечалось, что без достаточных оснований он требовал заплатить денежные средства в случае неподтвержденных фактов превышения нормы размеров ручной клади», — сказано в сообщении. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР. Ранее URA.RU писало, что пассажиры пожаловались на сотрудника «Уральских авиалиний» Ильдара Латыпова из московского аэропорта «Домодедово». Мужчина отказывался пускать на рейс тех, у кого был перевес багажа. После чего авиакомпания отстранила его от работы.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по действиям представителя авиакомпании «Уральские авиалинии», который выгонял пассажиров с рейса. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу провести процессуальную проверку по действиям сотрудника. Отмечалось, что без достаточных оснований он требовал заплатить денежные средства в случае неподтвержденных фактов превышения нормы размеров ручной клади», — сказано в сообщении. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР. Ранее URA.RU писало, что пассажиры пожаловались на сотрудника «Уральских авиалиний» Ильдара Латыпова из московского аэропорта «Домодедово». Мужчина отказывался пускать на рейс тех, у кого был перевес багажа. После чего авиакомпания отстранила его от работы.