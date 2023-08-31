В Екатеринбурге простятся с умершим подполковником в отставке ГУФСИН

Василия Тищенко похоронят на Лесном кладбище в Екатеринбурге
С умершим подполковником в отставке ГУФСИН по Свердловской области Василием Тищенко простятся 1 сентября в Екатеринбурге. Бывшего силовика похоронят на Лесном кладбище, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прощание с Василием Захаровичем Тищенко состоится 1 сентября. Похороны пройдут на Лесном кладбище в 15:00», — пишет пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».
Василий Тищенко скончался 29 августа. Ему было 74 года. Он пришел на службу в 1981 году, а через 14 лет ушел на пенсию в звании подполковника. После службы сначала работал инженером, а потом директором в энергетической компании.
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