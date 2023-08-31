31 августа 2023

В Екатеринбурге простятся с умершим подполковником в отставке ГУФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый начальник ГУФСИН по Свердловской области. Екатеринбург , нашивка, фсин россии, погоны, гуфсин, герб, подполковник полиции
Василия Тищенко похоронят на Лесном кладбище в Екатеринбурге Фото:

С умершим подполковником в отставке ГУФСИН по Свердловской области Василием Тищенко простятся 1 сентября в Екатеринбурге. Бывшего силовика похоронят на Лесном кладбище, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прощание с Василием Захаровичем Тищенко состоится 1 сентября. Похороны пройдут на Лесном кладбище в 15:00», — пишет пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

Василий Тищенко скончался 29 августа. Ему было 74 года. Он пришел на службу в 1981 году, а через 14 лет ушел на пенсию в звании подполковника. После службы сначала работал инженером, а потом директором в энергетической компании.

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С умершим подполковником в отставке ГУФСИН по Свердловской области Василием Тищенко простятся 1 сентября в Екатеринбурге. Бывшего силовика похоронят на Лесном кладбище, сообщили в пресс-службе ведомства. «Прощание с Василием Захаровичем Тищенко состоится 1 сентября. Похороны пройдут на Лесном кладбище в 15:00», — пишет пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». Василий Тищенко скончался 29 августа. Ему было 74 года. Он пришел на службу в 1981 году, а через 14 лет ушел на пенсию в звании подполковника. После службы сначала работал инженером, а потом директором в энергетической компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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