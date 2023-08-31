В свердловские школы поступил новый учебник истории с разделом про СВО. Фото

01 сентября 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Одиннадцатиклассники будут изучать причины СВО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Свердловской области к началу учебного года поступил новый учебник по истории для одиннадцатиклассников. Он охватывает период с 1945 до 2022 года, отдельная глава посвящена специальной военной операции. Фотографиями учебника с URA.RU поделилась читательница. Среди причин для начала СВО в учебнике указаны, в частности, декоммунизация, которая происходила на Украине, и невыполнение Минских соглашений. «Противостояние России и Запада обострилось в 2020-х годах, когда к власти пришла команда Джо Байдена. Сменилось и руководство режима в Киеве. Обстрелы Донбасса участились. Никаких подвижек с выполнением Минских соглашений не происходило. На обращение России к руководству США и НАТО в конце 2023 года с предложением выработать новое соглашение, учитывающее интересы и безопасность нашей страны, Запад ответил категорическим отказом», — говорится в учебнике. Также в разделе про СВО говорится о перевороте на Украине в 2014 году, возвращении Крыма, судьбе Донбасса все эти годы, об украинском нацизме, о реакции российского общества на начало спецоперации. Отдельно в учебнике рассказывается о героях СВО — Нурмагомеде Гаджимагомедове, Владимире Жоге, Тимофее Матвееве, Балдане Цыдыпове, Александре Жихареве и других. Ранее URA.RU сообщало, что учебники с главами про СВО привезли во все школы Екатеринбурга. Изначально предполагалось, что книги не успеют издать в 2023 году, и они поступят в школы в 2024 году. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области к началу учебного года поступил новый учебник по истории для одиннадцатиклассников. Он охватывает период с 1945 до 2022 года, отдельная глава посвящена специальной военной операции. Фотографиями учебника с URA.RU поделилась читательница. Среди причин для начала СВО в учебнике указаны, в частности, декоммунизация, которая происходила на Украине, и невыполнение Минских соглашений. «Противостояние России и Запада обострилось в 2020-х годах, когда к власти пришла команда Джо Байдена. Сменилось и руководство режима в Киеве. Обстрелы Донбасса участились. Никаких подвижек с выполнением Минских соглашений не происходило. На обращение России к руководству США и НАТО в конце 2023 года с предложением выработать новое соглашение, учитывающее интересы и безопасность нашей страны, Запад ответил категорическим отказом», — говорится в учебнике. Также в разделе про СВО говорится о перевороте на Украине в 2014 году, возвращении Крыма, судьбе Донбасса все эти годы, об украинском нацизме, о реакции российского общества на начало спецоперации. Отдельно в учебнике рассказывается о героях СВО — Нурмагомеде Гаджимагомедове, Владимире Жоге, Тимофее Матвееве, Балдане Цыдыпове, Александре Жихареве и других. Ранее URA.RU сообщало, что учебники с главами про СВО привезли во все школы Екатеринбурга. Изначально предполагалось, что книги не успеют издать в 2023 году, и они поступят в школы в 2024 году.