В Свердловской области к началу учебного года поступил новый учебник по истории для одиннадцатиклассников. Он охватывает период с 1945 до 2022 года, отдельная глава посвящена специальной военной операции. Фотографиями учебника с URA.RU поделилась читательница.
Среди причин для начала СВО в учебнике указаны, в частности, декоммунизация, которая происходила на Украине, и невыполнение Минских соглашений. «Противостояние России и Запада обострилось в 2020-х годах, когда к власти пришла команда Джо Байдена. Сменилось и руководство режима в Киеве. Обстрелы Донбасса участились. Никаких подвижек с выполнением Минских соглашений не происходило. На обращение России к руководству США и НАТО в конце 2023 года с предложением выработать новое соглашение, учитывающее интересы и безопасность нашей страны, Запад ответил категорическим отказом», — говорится в учебнике.
Также в разделе про СВО говорится о перевороте на Украине в 2014 году, возвращении Крыма, судьбе Донбасса все эти годы, об украинском нацизме, о реакции российского общества на начало спецоперации. Отдельно в учебнике рассказывается о героях СВО — Нурмагомеде Гаджимагомедове, Владимире Жоге, Тимофее Матвееве, Балдане Цыдыпове, Александре Жихареве и других.
Ранее URA.RU сообщало, что учебники с главами про СВО привезли во все школы Екатеринбурга. Изначально предполагалось, что книги не успеют издать в 2023 году, и они поступят в школы в 2024 году.
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