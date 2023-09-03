На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск опрокинулась машина. Фото

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Из-за аварии погиб пассажир опрокинувшейся машины Фото:

В Тюмени на 115-м километре автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск опрокинулся автомобиль с двумя людьми. Пассажир машины погиб. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«На трассе в Ярковском районе опрокинулся автомобиль UAZ Patriot. 52-летний пассажир автомобиля погиб, 47-летний водитель отказался от медицинской помощи», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

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В Тюмени на 115-м километре автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск опрокинулся автомобиль с двумя людьми. Пассажир машины погиб. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «На трассе в Ярковском районе опрокинулся автомобиль UAZ Patriot. 52-летний пассажир автомобиля погиб, 47-летний водитель отказался от медицинской помощи», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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