Из-за аварии погиб пассажир опрокинувшейся машины
В Тюмени на 115-м километре автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск опрокинулся автомобиль с двумя людьми. Пассажир машины погиб. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
«На трассе в Ярковском районе опрокинулся автомобиль UAZ Patriot. 52-летний пассажир автомобиля погиб, 47-летний водитель отказался от медицинской помощи», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.