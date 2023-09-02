Соперники мэра Екатеринбурга отбили своего человека в суде

Суд отказался снимать друга миллиардера Кочеткова с выборов в думу Екатеринбурга

03 сентября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Валерия Черкашина пытались обвинить в подкупе избирателей Фото: Анна Майорова © URA.RU Верх-Исетский райсуд отказался снимать с выборов в гордуму Екатеринбурга по округу №3 — одному из самых конфликтных — члена областной Общественной палаты Валерия Черкашина (самовыдвиженец), яркого представителя антимэрского пула кандидатов. Об этом URA.RU по итогам заседания днем 3 сентября рассказал юрист Андрей Еланцев, представляющий интересы Черкашина. По его словам, с иском в суд обратился конкурент Черкашина — сотрудник УГМК Дмитрий Сторожилов («Единая Россия»), которому помогает мэрия. Сторожилов хотел обвинить Черкашина в подкупе избирателей. «Якобы некие лица в рамках проекта „Честная цена“ (это название ранее встречалось и в некоторых других округах — прим. ред.) раздавали [избирателям] сахар. Их поймали и подозрительно оперативно привлекли к административной ответственности. И наши оппоненты попытались это использовать. Но мы в суде доказали, что Черкашин никакого отношения к акции не имеет. Причем на стороне Сторожилова выступила прокуратура», — поделился Еланцев. Новость по теме Штаб Орлова отбил атаку на УГМК на выборах в Екатеринбурге Известно, что и сам он пытается снять Сторожилова по тому же основанию. Но пока так же безрезультатно. Выборы в гордуму намечены на 9—10 сентября. Как ранее писало URA.RU, «третий» округ включен властями в список территорий, где кандидаты от ЕР могут проиграть. Черкашина поддерживает его друг, миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), чье представительство в думе глава города Алексей Орлов хочет серьезно сократить. Помимо Черкашина и Сторожилова в округе работают Геннадий Ошуев (КПРФ), Ирина Окатьева («Справедливая Россия»), Вячеслав Евланов («Новые люди»), Арсений Венедиктов (ЛДПР) и Грэй Болтачев («Яблоко»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верх-Исетский райсуд отказался снимать с выборов в гордуму Екатеринбурга по округу №3 — одному из самых конфликтных — члена областной Общественной палаты Валерия Черкашина (самовыдвиженец), яркого представителя антимэрского пула кандидатов. Об этом URA.RU по итогам заседания днем 3 сентября рассказал юрист Андрей Еланцев, представляющий интересы Черкашина. По его словам, с иском в суд обратился конкурент Черкашина — сотрудник УГМК Дмитрий Сторожилов («Единая Россия»), которому помогает мэрия. Сторожилов хотел обвинить Черкашина в подкупе избирателей. «Якобы некие лица в рамках проекта „Честная цена“ (это название ранее встречалось и в некоторых других округах — прим. ред.) раздавали [избирателям] сахар. Их поймали и подозрительно оперативно привлекли к административной ответственности. И наши оппоненты попытались это использовать. Но мы в суде доказали, что Черкашин никакого отношения к акции не имеет. Причем на стороне Сторожилова выступила прокуратура», — поделился Еланцев. Известно, что и сам он пытается снять Сторожилова по тому же основанию. Но пока так же безрезультатно. Выборы в гордуму намечены на 9—10 сентября. Как ранее писало URA.RU, «третий» округ включен властями в список территорий, где кандидаты от ЕР могут проиграть. Черкашина поддерживает его друг, миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), чье представительство в думе глава города Алексей Орлов хочет серьезно сократить. Помимо Черкашина и Сторожилова в округе работают Геннадий Ошуев (КПРФ), Ирина Окатьева («Справедливая Россия»), Вячеслав Евланов («Новые люди»), Арсений Венедиктов (ЛДПР) и Грэй Болтачев («Яблоко»).