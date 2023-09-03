03 сентября 2023

Украинским военным опасно ходить по улицам Киева

Пленный солдат ВСУ: военные в Киеве ходят в гражданской форме из-за боязни избиения
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, берет, ВСУ, stock
Украинские бойцы боятся ходить в военной форме, рассказал пленный Фото:

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся ходить по улицам столицы страны. Об этом сообщил пленный военный. Он рассказал, что жители Киева могут принять бойцов за сотрудников военкомата и напасть.

«Примерно полтора месяца назад был в городе Киеве. Ходим только в гражданке <…> Боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел», — рассказал пленный. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что даже военкомат посещает в гражданской форме из-за боязни «санкций» со стороны военного комиссариата или простых людей. По словам пленного, военкомы «отмазывают» военнослужащих ВСУ и устанавливают таксу за различные услуги.

Ранее итальянская газета Le Figaro писала, что мужчины на Украине начали массово уклоняться от призыва на военную службу, передает RT. Мобилизация в стране была объявлена 25 февраля 2022 года. После она постоянно продлевалась. Однако украинские призывники могут уклониться от мобилизации из-за повальной коррупции, сообщает телеканал 360.

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся ходить по улицам столицы страны. Об этом сообщил пленный военный. Он рассказал, что жители Киева могут принять бойцов за сотрудников военкомата и напасть. «Примерно полтора месяца назад был в городе Киеве. Ходим только в гражданке <…> Боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел», — рассказал пленный. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что даже военкомат посещает в гражданской форме из-за боязни «санкций» со стороны военного комиссариата или простых людей. По словам пленного, военкомы «отмазывают» военнослужащих ВСУ и устанавливают таксу за различные услуги. Ранее итальянская газета Le Figaro писала, что мужчины на Украине начали массово уклоняться от призыва на военную службу, передает RT. Мобилизация в стране была объявлена 25 февраля 2022 года. После она постоянно продлевалась. Однако украинские призывники могут уклониться от мобилизации из-за повальной коррупции, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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