Украинским военным опасно ходить по улицам Киева

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся ходить по улицам столицы страны. Об этом сообщил пленный военный. Он рассказал, что жители Киева могут принять бойцов за сотрудников военкомата и напасть.
«Примерно полтора месяца назад был в городе Киеве. Ходим только в гражданке <…> Боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел», — рассказал пленный. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что даже военкомат посещает в гражданской форме из-за боязни «санкций» со стороны военного комиссариата или простых людей. По словам пленного, военкомы «отмазывают» военнослужащих ВСУ и устанавливают таксу за различные услуги.
Ранее итальянская газета Le Figaro писала, что мужчины на Украине начали массово уклоняться от призыва на военную службу, передает RT. Мобилизация в стране была объявлена 25 февраля 2022 года. После она постоянно продлевалась. Однако украинские призывники могут уклониться от мобилизации из-за повальной коррупции, сообщает телеканал 360.
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