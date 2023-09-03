Умер силовик, возглавлявший ГАИ в пермском городе-призраке

Умер бывший начальник ГАИ города Кизел Александр Прокопенко

Экс-силовик умер на 77-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший начальник ГАИ города Кизел Пермского края Александр Прокопенко скончался на 77-м году жизни. Информацию в паблике «Мой город — Кизел» в соцсети «Вконтакте» разместил бывший коллега умершего Сергей Михайлов. Он отозвался о силовике, как умном и талантливом организаторе и отметил, что последние годы Прокопенко проживал в городе Бердск Новосибирской области.

«26 августа году ушел из жизни начальник ГАИ Кизеловского ОВД Пермской области Прокопенко Александр Григорьевич. Я работал под его руководством 1981—1982 годы старшим инспектором ГАИ. Александр Григорьевич принял меня на службу и дал путевку в жизнь, т. е. службу в МВД. Очень жаль, жизнерадостный, умный, талантливый организатор, спасибо большое ему за все. Приношу соболезнование родным и близким, друзьям и знакомым», — говорится в посте.

Кизел получил негласное название города-призрака из-за социально-экономической ситуации, которая сложилась после закрытия шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. URA.RU рассказывало, что сейчас Кизеловский округ входит в число территорий с самой высокой смертностью. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и мечтает из него уехать.