Коррупционный скандал бывшего вице-мэра из ХМАО дошел до суда

Бывшего вице-мэра из ХМАО будут судить за растрату 74 млн рублей

Обвиняемым вменяют нарушение четырех статей уголовного кодекса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Сургутского района Муслима Асадуллаева. В окружном СКР URA.RU сообщили, что ему вменяют нарушение четырех статей уголовного законодательства.

До назначения вице-мэром Асадуллаев возглавлял коммунальное предприятие «УТВИВ №1». Он совместно с главным инженером предприятия Игорем Стратечуком согласовал и выдал подрядчикам займы на сумму свыше 70 млн рублей, которые впоследствии так и не вернули организации.

«Обвиняемые незаконно распорядились денежными средствами дотационного муниципального предприятия Сургутского района без согласования с собственником предприятия в лице администрации Сургутского района, заключив договоры займов с неплатежеспособными коммерческими организациями на общую сумму более 74 миллионов рублей, которые не были возвращены в установленные сроки. Тем самым данные бюджетные денежные средства были растрачены, в результате чего муниципальному образованию Сургутского района причинен значительный материальный ущерб», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, Асадуллаев длительное время отказывался оплачивать подрядчику работы по строительству объекта. «Бывший директор МУП «ТО УТВиВ № 1» используя свое служебное положение, осуществил незаконное вмешательство в деятельность юридического лица, которому не оплатил выполненные работы по строительству объекта «Инженерные сети микрорайона «Гидронамыв» г. п. Белый Яр на сумму более 14 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

В прокуратуре URA.RU сообщили, что утвердили обвинительное заключение в отношении Асадуллаева и Стратечука по четырем статьям уголовного кодекса. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями, растрату, незаконное вмешательство в деятельность юридического лица и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых. Уголовное дело направлено в Сургутский районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратурой в интересах муниципального предприятия в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в коррупционном скандале с бывшим вице-мэром из ХМАО вскрылся эпизод с отмыванием денег. Средства от МУП «ТО УТВиВ № 1» получала одна из фирм, которая мелькала в других делах, связанных с выводом финансов.