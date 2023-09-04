04 сентября 2023

К отцу Миши Бахтина, устроившему пикет у свердловской прокуратуры, прибыли люди с оружием. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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У Дмитрия уточнили его личные данные и сфотографировали
У Дмитрия уточнили его личные данные и сфотографировали Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

К Дмитрию Бахтину, который сегодня утром вышел на одиночный пикет к зданию прокуратуры Свердловской области в Екатеринбурге, пришли сотрудники полиции. Мужчина устроил акцию с целью добиться для сына с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) выдачи швейцарского препарата «Рисдиплам». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«К зданию прокуратуры Свердловской области, где стоит отец трехлетнего Миши Бахтины со СМА, пришли сотрудники полиции. По словам сотрудников полиции, выезд связан с проверкой информации о несанкционированном пикете», — передает журналист URA.RU.

Родители мальчика Миши Бахтина три года ведут борьбу за жизнь своего единственного сына, у которого редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА). Дмитрий Бахтин уже выходил на одиночный пикет к зданию правительства России, резиденции свердловского губернатора и на Красную площадь. Полная история борьбы за жизнь малыша — в сюжете URA.RU.

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К Дмитрию Бахтину, который сегодня утром вышел на одиночный пикет к зданию прокуратуры Свердловской области в Екатеринбурге, пришли сотрудники полиции. Мужчина устроил акцию с целью добиться для сына с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) выдачи швейцарского препарата «Рисдиплам». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «К зданию прокуратуры Свердловской области, где стоит отец трехлетнего Миши Бахтины со СМА, пришли сотрудники полиции. По словам сотрудников полиции, выезд связан с проверкой информации о несанкционированном пикете», — передает журналист URA.RU. Родители мальчика Миши Бахтина три года ведут борьбу за жизнь своего единственного сына, у которого редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА). Дмитрий Бахтин уже выходил на одиночный пикет к зданию правительства России, резиденции свердловского губернатора и на Красную площадь. Полная история борьбы за жизнь малыша — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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