К отцу Миши Бахтина, устроившему пикет у свердловской прокуратуры, прибыли люди с оружием. Видео

05 сентября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

У Дмитрия уточнили его личные данные и сфотографировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат К Дмитрию Бахтину, который сегодня утром вышел на одиночный пикет к зданию прокуратуры Свердловской области в Екатеринбурге, пришли сотрудники полиции. Мужчина устроил акцию с целью добиться для сына с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) выдачи швейцарского препарата «Рисдиплам». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «К зданию прокуратуры Свердловской области, где стоит отец трехлетнего Миши Бахтины со СМА, пришли сотрудники полиции. По словам сотрудников полиции, выезд связан с проверкой информации о несанкционированном пикете», — передает журналист URA.RU. Родители мальчика Миши Бахтина три года ведут борьбу за жизнь своего единственного сына, у которого редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА). Дмитрий Бахтин уже выходил на одиночный пикет к зданию правительства России, резиденции свердловского губернатора и на Красную площадь. Полная история борьбы за жизнь малыша — в сюжете URA.RU.

К Дмитрию Бахтину, который сегодня утром вышел на одиночный пикет к зданию прокуратуры Свердловской области в Екатеринбурге, пришли сотрудники полиции. Мужчина устроил акцию с целью добиться для сына с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) выдачи швейцарского препарата «Рисдиплам». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «К зданию прокуратуры Свердловской области, где стоит отец трехлетнего Миши Бахтины со СМА, пришли сотрудники полиции. По словам сотрудников полиции, выезд связан с проверкой информации о несанкционированном пикете», — передает журналист URA.RU. Родители мальчика Миши Бахтина три года ведут борьбу за жизнь своего единственного сына, у которого редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА). Дмитрий Бахтин уже выходил на одиночный пикет к зданию правительства России, резиденции свердловского губернатора и на Красную площадь. Полная история борьбы за жизнь малыша — в сюжете URA.RU.