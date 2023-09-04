Челябинские чиновники отреагировали на слух о справках для уроков физкультуры

Министерство образования: справки на физкультуру понадобятся в особых случаях

Новые правила касаются только особых случаев, отметили в министерстве образования Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Опровержение фейковой информации

Справки для посещения уроков физкультуры понадобятся только тем ребятам, у которых есть проблемы со здоровьем. Остальным детям специальное посещение врача не требуется. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

В интернете начала распространяться информация, что в Челябинской области от школьников начали требовать справки для допуска к урокам физкультуры. Это якобы связано с изменениями в федеральном законе, согласно которым для занятий требуется медицинское заключение. Источники сообщают, что для этого требуется особое посещение врача. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности.

«Новое правило касается особых случаев и может распространяться на детей, которые требуют специальных условий обучения. Такая справка требуется для детей, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем. Это нужно для того, чтобы определить их в специальную группу и специальные условия им создать на физкультуре», — сообщили URA.RU в министерстве образования.

В ведомстве подчеркнули, что все остальные ребята смогут получить медицинское заключение во время планового профилактического осмотра в школе. Специальное посещение врача для получения справки не требуется.