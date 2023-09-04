04 сентября 2023

Челябинские чиновники отреагировали на слух о справках для уроков физкультуры

Министерство образования: справки на физкультуру понадобятся в особых случаях
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, баскетбольная корзина, физкультура, спортивный зал, детский садик
Новые правила касаются только особых случаев, отметили в министерстве образования Фото:
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Опровержение фейковой информации

Справки для посещения уроков физкультуры понадобятся только тем ребятам, у которых есть проблемы со здоровьем. Остальным детям специальное посещение врача не требуется. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

В интернете начала распространяться информация, что в Челябинской области от школьников начали требовать справки для допуска к урокам физкультуры. Это якобы связано с изменениями в федеральном законе, согласно которым для занятий требуется медицинское заключение. Источники сообщают, что для этого требуется особое посещение врача. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности.

«Новое правило касается особых случаев и может распространяться на детей, которые требуют специальных условий обучения. Такая справка требуется для детей, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем. Это нужно для того, чтобы определить их в специальную группу и специальные условия им создать на физкультуре», — сообщили URA.RU в министерстве образования.

В ведомстве подчеркнули, что все остальные ребята смогут получить медицинское заключение во время планового профилактического осмотра в школе. Специальное посещение врача для получения справки не требуется.

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Справки для посещения уроков физкультуры понадобятся только тем ребятам, у которых есть проблемы со здоровьем. Остальным детям специальное посещение врача не требуется. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области. В интернете начала распространяться информация, что в Челябинской области от школьников начали требовать справки для допуска к урокам физкультуры. Это якобы связано с изменениями в федеральном законе, согласно которым для занятий требуется медицинское заключение. Источники сообщают, что для этого требуется особое посещение врача. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. «Новое правило касается особых случаев и может распространяться на детей, которые требуют специальных условий обучения. Такая справка требуется для детей, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем. Это нужно для того, чтобы определить их в специальную группу и специальные условия им создать на физкультуре», — сообщили URA.RU в министерстве образования. В ведомстве подчеркнули, что все остальные ребята смогут получить медицинское заключение во время планового профилактического осмотра в школе. Специальное посещение врача для получения справки не требуется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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