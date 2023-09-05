В Екатеринбурге произошел взрыв в квартире

В квартире на улице Циолковского произошел взрыв
В Екатеринбурге в жилом доме в районе Южного автовокзала произошел взрыв. От удара полностью разрушен балкон. Пострадал один человек.
«На улице Циолковского, 32 прогремел взрыв в квартире. От удара выбило окна на лоджии. Осколки и рама полетела вниз на асфальт. На место приехали экстренные службы. Дежурят пожарные», — пишет Е1.
По информации МЧС, пострадал 35-летний мужчина, его отвезли в больницу. Тем временем несущие конструкции здания не нарушены. Эвакуация жильцов не потребовалась.
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