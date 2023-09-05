05 сентября 2023

В Екатеринбурге произошел взрыв в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург , полиция, охрана правопорядка, наряд полиции, патрулирование улиц
В квартире на улице Циолковского произошел взрыв Фото:

В Екатеринбурге в жилом доме в районе Южного автовокзала произошел взрыв. От удара полностью разрушен балкон. Пострадал один человек.

«На улице Циолковского, 32 прогремел взрыв в квартире. От удара выбило окна на лоджии. Осколки и рама полетела вниз на асфальт. На место приехали экстренные службы. Дежурят пожарные», — пишет Е1.

По информации МЧС, пострадал 35-летний мужчина, его отвезли в больницу. Тем временем несущие конструкции здания не нарушены. Эвакуация жильцов не потребовалась.

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В Екатеринбурге в жилом доме в районе Южного автовокзала произошел взрыв. От удара полностью разрушен балкон. Пострадал один человек. «На улице Циолковского, 32 прогремел взрыв в квартире. От удара выбило окна на лоджии. Осколки и рама полетела вниз на асфальт. На место приехали экстренные службы. Дежурят пожарные», — пишет Е1. По информации МЧС, пострадал 35-летний мужчина, его отвезли в больницу. Тем временем несущие конструкции здания не нарушены. Эвакуация жильцов не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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