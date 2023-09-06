Экс-глава «Дома актера» в Екатеринбурге возглавил «Золотую маску», но им недовольны режиссеры

«Золотую маску» возглавил экс-глава «Дома актера» в Екатеринбурге Мишарин

«Золоту маску» Мишарин возглавил 28 августа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бывший директор «Дома актеров» в Екатеринбурге Владимир Мишарин в конце августа возглавил театральную премию и фестиваль «Золотая маска». Вместе с руководителем Союза театральных деятелей РФ (СТД РФ) Александром Калягиным он планирует провести реформы проекта, но против этого выступают режиссеры Кама Гинкас и Генриетта Яновская.

«Принято решение о приглашении на должность директора премии и фестиваля „Золотая Маска“ Владимира Васильевича Мишарина, который хорошо известен в театральном сообществе», — сообщила пресс-служба СТД РФ на официальном сайте. Также в соцсетях союза Калягин заявил, что из-за многочисленных претензий к «Золотой маске», руководство фестиваля будет его реформировать.

Например, по данным издания «Театръ», могут ликвидировать такие номинации, как «Лучшая работа драматурга», «Лучшая работа композитора», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая роль второго плана в оперетте/мюзикле». Также не будут отмечать спектакли современного танца и экспериментальные постановки, а в качестве экспертов пригласят людей, которых порекомендует СТД, членов жюри будут согласовывать с Минкультом РФ.

Узнав об изменении положения премии, режиссеры Кама Гинкас и Генриетта Яновская написали открытое письмо в СТД РФ. Они указывают, что возмущены ликвидацией некоторых премий и согласованием состава жюри с Минкультом.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Союза театральных деятелей РФ с целью прояснить ситуацию. На момент публикации новости ответа не поступало.

Владимир Мишарин родом из города Полевской (Свердловская область). До 2002 года был директором екатеринбургского «Дома актера СТД РФ», членом коллегии Министерства культуры и туризма Свердловской области и Общественной палаты региона.

Владимир Мишарин также является членом Союза театральных деятелей Фото: личная страница Владимира Мишарина во «ВКонтакте» (https://vk.com/vvmisharin)