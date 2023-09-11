На скандальных выборах губернатора Хакасии победил коммунист

На выборах губернатора Хакасии победил Валентин Коновалов

Валентина Коновалова избрали губернатором Хакасии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

Глава Хакасии Валентин Коновалов от партии КПРФ лидирует на выборах на пост губернатора республики. Об этом сообщает ЦИК после обработки 100% голосов.

«Валентин Коновалов победил на выборах главы Хакасии», — пишет ЦИК. Отмечается, что после обработки всех протоколов кандидат от КПРФ и действующий глава республики набирает 63,14%.

В Хакасии ожидались самые скандальные выборы, так как многие жители были недовольны правлением Коновалова. За пост главы Хакасии боролись депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов от ЛДПР, кандидат от партии «Коммунисты России» Владимир Грудинин и сам Коновалов.

Однако основным противником действующего главы считался депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Сокол. В июле его участие в выборах оказалось под вопросом. Он был госпитализирован с перитонитом (опасное для жизни острое хирургическое заболевание, возникающее в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов). 2 сентября Сокол принял решение сняться с выборов.