Куйвашев отчитался перед Медведевым об итогах выборов в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев покидал областной исполком «Единой России» в хорошем настроении Фото: Илья Московец © URA.RU

«Единая Россия» получит в новом созыве гордумы Екатеринбурга около 80% мест, заявил глава реготделения партии, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на ВКС-совещании с лидером ЕР Дмитрием Медведевым. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Мы сейчас ведем подсчет [голосов]. <…> Могу сказать, что подавляющее большинство депутатов Екатеринбургской городской думы, 80% или около того, — члены нашей партии. Безусловно, я хочу поблагодарить всех, особенно, конечно же, ЦИК, партию „Единая Россия“, Дмитрий Анатольевич, вас за поддержку наших кандидатов, и хочу сказать, что лидеры наших списков — [мэр] Алексей Орлов, [депутат Госдумы] Антон Шипулин, [депутат заксо] Сергей Карякин выполнили свою задачу так, как и должны были выполнить. И мне очень радостно, так как не только в Екатеринбурге проходили выборы, но и еще 11 кампаний [на территории области]. И во всех 11 кампаниях мы одержали хорошую, отличную победу», — сказал Куйвашев.

Он также публично поблагодарил «городскую команду». «И мы справились со всеми непростыми задачами, которые стояли перед нами», — добавил Куйвашев.

Выборы в гордуму проходили 9—10 сентября. По их итогам кандидаты от «Единой России» победили в 23-х из 25 одномандатных округов. Общегородской список партии, по предварительным данным, набрал более 40%.