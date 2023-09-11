Участок под застройку находится в общественно-деловой территориальной зоне Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Калининском районе Челябинска в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской набережной, Академика Макеева построят новый торгово-развлекательный комплекс площадью более 780 квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской Набережной, Академика Макеева в Калининском районе города Челябинска». Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

В проект были внесены изменения, касающиеся отмены строительства на территории административного здания, кафе и комплекса автоуслуг общей площадью 1102 квадратных метра. Инициатором проекта выступает компания ООО «Содействие». Согласно документации, земля под застройку находится в общественно-деловой территориальной зоне. Также на участке уже есть построенное нежилое здание площадью 976 квадратных метров.