В Калининском районе Челябинска в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской набережной, Академика Макеева построят новый торгово-развлекательный комплекс площадью более 780 квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте мэрии.
«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской Набережной, Академика Макеева в Калининском районе города Челябинска». Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.
В проект были внесены изменения, касающиеся отмены строительства на территории административного здания, кафе и комплекса автоуслуг общей площадью 1102 квадратных метра. Инициатором проекта выступает компания ООО «Содействие». Согласно документации, земля под застройку находится в общественно-деловой территориальной зоне. Также на участке уже есть построенное нежилое здание площадью 976 квадратных метров.
Новый ТРК построят в Калининском районе Челябинска в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской набережной, Академика Макеева
В Калининском районе Челябинска в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской набережной, Академика Макеева построят новый торгово-развлекательный комплекс площадью более 780 квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской Набережной, Академика Макеева в Калининском районе города Челябинска». Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. В проект были внесены изменения, касающиеся отмены строительства на территории административного здания, кафе и комплекса автоуслуг общей площадью 1102 квадратных метра. Инициатором проекта выступает компания ООО «Содействие». Согласно документации, земля под застройку находится в общественно-деловой территориальной зоне. Также на участке уже есть построенное нежилое здание площадью 976 квадратных метров.