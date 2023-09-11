11 сентября 2023

В Калининском районе Челябинска появится новый ТРК. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок под застройку находится в общественно-деловой территориальной зоне Фото:

В Калининском районе Челябинска в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской набережной, Академика Макеева построят новый торгово-развлекательный комплекс площадью более 780 квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской Набережной, Академика Макеева в Калининском районе города Челябинска». Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

В проект были внесены изменения, касающиеся отмены строительства на территории административного здания, кафе и комплекса автоуслуг общей площадью 1102 квадратных метра. Инициатором проекта выступает компания ООО «Содействие». Согласно документации, земля под застройку находится в общественно-деловой территориальной зоне. Также на участке уже есть построенное нежилое здание площадью 976 квадратных метров.

Новый ТРК построят в Калининском районе Челябинска в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской набережной, Академика Макеева
Новый ТРК построят в Калининском районе Челябинска в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской набережной, Академика Макеева

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В Калининском районе Челябинска в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской набережной, Академика Макеева построят новый торгово-развлекательный комплекс площадью более 780 квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской Набережной, Академика Макеева в Калининском районе города Челябинска». Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. В проект были внесены изменения, касающиеся отмены строительства на территории административного здания, кафе и комплекса автоуслуг общей площадью 1102 квадратных метра. Инициатором проекта выступает компания ООО «Содействие». Согласно документации, земля под застройку находится в общественно-деловой территориальной зоне. Также на участке уже есть построенное нежилое здание площадью 976 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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