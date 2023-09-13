Челябинскстат: в регионе стали строить меньше индивидуальных домов. Инфографика

14 сентября 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Снизив темпы, население сохранило высокую долю жилищного строительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Челябинской области за семь месяцев 2023 года сократили объемы строительства индивидуального жилья. Как следует из данных Челябинскстата, падение достигло 6,7%. «Жилищное строительство в январе — июле 2023 года продемонстрировало рост на 4,4%. При этом падение темпов прироста среди населения составило 6,7%», — отметили в Челябинскстате. Всего за семь месяцев было построено в регионе почти 1,3 млн кв. метров. Жители в индивидуальном порядке возвели 707 тысяч «квадратов». Председатель комитета по строительству челябинского отделения «Опоры России» Андрей Бодрягин сообщил URA.RU, что доля строительства со стороны населения достаточно высока — половина всех объемов обеспечена гражданами. Застройщики многоквартирных домов испытывают трудности, особенно заметные в малых городах. Основные объемы строительства обеспечены за счет Челябинска, Магнитогорска и Миасса. Доля населения в общем объеме строительства жилья достигла 55,2% Скрин: пресс-служба Челябинскстата

Жители Челябинской области за семь месяцев 2023 года сократили объемы строительства индивидуального жилья. Как следует из данных Челябинскстата, падение достигло 6,7%. «Жилищное строительство в январе — июле 2023 года продемонстрировало рост на 4,4%. При этом падение темпов прироста среди населения составило 6,7%», — отметили в Челябинскстате. Всего за семь месяцев было построено в регионе почти 1,3 млн кв. метров. Жители в индивидуальном порядке возвели 707 тысяч «квадратов». Председатель комитета по строительству челябинского отделения «Опоры России» Андрей Бодрягин сообщил URA.RU, что доля строительства со стороны населения достаточно высока — половина всех объемов обеспечена гражданами. Застройщики многоквартирных домов испытывают трудности, особенно заметные в малых городах. Основные объемы строительства обеспечены за счет Челябинска, Магнитогорска и Миасса.