Жители Челябинской области за семь месяцев 2023 года сократили объемы строительства индивидуального жилья. Как следует из данных Челябинскстата, падение достигло 6,7%.
«Жилищное строительство в январе — июле 2023 года продемонстрировало рост на 4,4%. При этом падение темпов прироста среди населения составило 6,7%», — отметили в Челябинскстате.
Всего за семь месяцев было построено в регионе почти 1,3 млн кв. метров. Жители в индивидуальном порядке возвели 707 тысяч «квадратов». Председатель комитета по строительству челябинского отделения «Опоры России» Андрей Бодрягин сообщил URA.RU, что доля строительства со стороны населения достаточно высока — половина всех объемов обеспечена гражданами. Застройщики многоквартирных домов испытывают трудности, особенно заметные в малых городах. Основные объемы строительства обеспечены за счет Челябинска, Магнитогорска и Миасса.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.