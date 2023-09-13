13 сентября 2023

Челябинскстат: в регионе стали строить меньше индивидуальных домов. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Снизив темпы, население сохранило высокую долю жилищного строительства
Снизив темпы, население сохранило высокую долю жилищного строительства Фото:

Жители Челябинской области за семь месяцев 2023 года сократили объемы строительства индивидуального жилья. Как следует из данных Челябинскстата, падение достигло 6,7%.

«Жилищное строительство в январе — июле 2023 года продемонстрировало рост на 4,4%. При этом падение темпов прироста среди населения составило 6,7%», — отметили в Челябинскстате.

Всего за семь месяцев было построено в регионе почти 1,3 млн кв. метров. Жители в индивидуальном порядке возвели 707 тысяч «квадратов». Председатель комитета по строительству челябинского отделения «Опоры России» Андрей Бодрягин сообщил URA.RU, что доля строительства со стороны населения достаточно высока — половина всех объемов обеспечена гражданами. Застройщики многоквартирных домов испытывают трудности, особенно заметные в малых городах. Основные объемы строительства обеспечены за счет Челябинска, Магнитогорска и Миасса.

Доля населения в общем объеме строительства жилья достигла 55,2%
Доля населения в общем объеме строительства жилья достигла 55,2%

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Жители Челябинской области за семь месяцев 2023 года сократили объемы строительства индивидуального жилья. Как следует из данных Челябинскстата, падение достигло 6,7%. «Жилищное строительство в январе — июле 2023 года продемонстрировало рост на 4,4%. При этом падение темпов прироста среди населения составило 6,7%», — отметили в Челябинскстате. Всего за семь месяцев было построено в регионе почти 1,3 млн кв. метров. Жители в индивидуальном порядке возвели 707 тысяч «квадратов». Председатель комитета по строительству челябинского отделения «Опоры России» Андрей Бодрягин сообщил URA.RU, что доля строительства со стороны населения достаточно высока — половина всех объемов обеспечена гражданами. Застройщики многоквартирных домов испытывают трудности, особенно заметные в малых городах. Основные объемы строительства обеспечены за счет Челябинска, Магнитогорска и Миасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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