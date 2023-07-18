18 июля 2023

Челябинцы стали строить меньше частных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Сысерть и посёлка Щелкун. Свердловская область, загородный дом, строительство дома, дом деменьшина, вип дача
Население региона снизило активность при строительстве жилья Фото:

Жители Челябинской области сократили объемы жилищного строительства. По данным специалистов Челябинскстата, население в первом полугодии 2023 года построило меньше на 8,4% в сравнении с таким же периодом 2022 года.

«За январь — июнь 2023 года в Челябинской области ввели в действие 4,628 тысячи жилых домов. Застройщики-юрлица сдали 198 домов, население — 4,43 тысячи домов», — уточнили в Челябинскстате.

Всего челябинцы построили в первом полугодии почти 615 тысяч квадратных метров жилья. Это на 56 тысяч меньше показателя годовой давности. При этом в целом темпы строительства незначительно выросли: прирост составил 3%.

Наиболее высокий показатель индивидуального строительства в регионе был достигнут в апреле. Тогда население сдало в эксплуатацию на 19% больше площадей, чем в 2022 году в том же месяце. Самым провальным стал март с его 28-процентным падением.

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Жители Челябинской области сократили объемы жилищного строительства. По данным специалистов Челябинскстата, население в первом полугодии 2023 года построило меньше на 8,4% в сравнении с таким же периодом 2022 года. «За январь — июнь 2023 года в Челябинской области ввели в действие 4,628 тысячи жилых домов. Застройщики-юрлица сдали 198 домов, население — 4,43 тысячи домов», — уточнили в Челябинскстате. Всего челябинцы построили в первом полугодии почти 615 тысяч квадратных метров жилья. Это на 56 тысяч меньше показателя годовой давности. При этом в целом темпы строительства незначительно выросли: прирост составил 3%. Наиболее высокий показатель индивидуального строительства в регионе был достигнут в апреле. Тогда население сдало в эксплуатацию на 19% больше площадей, чем в 2022 году в том же месяце. Самым провальным стал март с его 28-процентным падением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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