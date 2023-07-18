Челябинцы стали строить меньше частных домов

Население региона снизило активность при строительстве жилья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Челябинской области сократили объемы жилищного строительства. По данным специалистов Челябинскстата, население в первом полугодии 2023 года построило меньше на 8,4% в сравнении с таким же периодом 2022 года.

«За январь — июнь 2023 года в Челябинской области ввели в действие 4,628 тысячи жилых домов. Застройщики-юрлица сдали 198 домов, население — 4,43 тысячи домов», — уточнили в Челябинскстате.

Всего челябинцы построили в первом полугодии почти 615 тысяч квадратных метров жилья. Это на 56 тысяч меньше показателя годовой давности. При этом в целом темпы строительства незначительно выросли: прирост составил 3%.

Наиболее высокий показатель индивидуального строительства в регионе был достигнут в апреле. Тогда население сдало в эксплуатацию на 19% больше площадей, чем в 2022 году в том же месяце. Самым провальным стал март с его 28-процентным падением.