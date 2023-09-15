Риелтор раскрыла, где в Челябинске чаще всего снимают квартиры

В Челябинске чаще всего снимают однокомнатные квартиры и квартиры-студии, расположенные в центре и на Северо- западе. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске сейчас по сдаче квартир в аренду на длительный срок лидируют Центральный район и Северо-запад», — сообщила Шатрукова.
По словам президента региональной гильдии риелторов, на компактные квартиры на Северо-западе всегда есть спрос. Популярные квартиры под сдачу в аренду на длительный срок расположены в районе Каширинского рынка, улиц Чайковского и Двинской.
Там удобная транспортная развязка, дома находятся близко к центру, к торгово-развлекательному комплексу «Родник» и к парку Гагарина. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и квартир студий на Северо-западе сейчас составляет от 20 до 45 тысяч рублей.
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