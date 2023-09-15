Риелтор раскрыла, где в Челябинске чаще всего снимают квартиры

В Челябинске чаще всего снимают квартиры в центре и на Северо-западе

15 сентября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Больше всего арендаторов в Челябинске интересуют «однушки» и квартиры-студии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске чаще всего снимают однокомнатные квартиры и квартиры-студии, расположенные в центре и на Северо- западе. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске сейчас по сдаче квартир в аренду на длительный срок лидируют Центральный район и Северо-запад», — сообщила Шатрукова. По словам президента региональной гильдии риелторов, на компактные квартиры на Северо-западе всегда есть спрос. Популярные квартиры под сдачу в аренду на длительный срок расположены в районе Каширинского рынка, улиц Чайковского и Двинской. Там удобная транспортная развязка, дома находятся близко к центру, к торгово-развлекательному комплексу «Родник» и к парку Гагарина. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и квартир студий на Северо-западе сейчас составляет от 20 до 45 тысяч рублей.

В Челябинске чаще всего снимают однокомнатные квартиры и квартиры-студии, расположенные в центре и на Северо- западе. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске сейчас по сдаче квартир в аренду на длительный срок лидируют Центральный район и Северо-запад», — сообщила Шатрукова. По словам президента региональной гильдии риелторов, на компактные квартиры на Северо-западе всегда есть спрос. Популярные квартиры под сдачу в аренду на длительный срок расположены в районе Каширинского рынка, улиц Чайковского и Двинской. Там удобная транспортная развязка, дома находятся близко к центру, к торгово-развлекательному комплексу «Родник» и к парку Гагарина. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и квартир студий на Северо-западе сейчас составляет от 20 до 45 тысяч рублей.