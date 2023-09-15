15 сентября 2023

В Великобритании создали граффити с арт-объектом из Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граффити с «Индустриальным младенцем» появилось на стене дома в Ливерпуле
Граффити с «Индустриальным младенцем» появилось на стене дома в Ливерпуле Фото:

В Ливерпуле (Великобритания) появилось граффити с арт-объектом «Индустриальный младенец», который находится на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Об этом сообщили в соцсети.

«Индустриальный младенец в Ливерпуле. Оказавшись в улье британских панков, наш малыш прозрел. Принял анархию. И сам обзавелся ирокезом», — сообщили в telegram-канале «Шахов на ветке».

Арт-объект «Индустриальный младенец» появился в Верх-Исетском районе Екатеринбурга весной этого года. Появление гигантской головы ребенка возмутило не только горожан, но и известных медийных личностей. Шоумен Оскар Кучера называл арт-объект символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у екатеринбуржцев.

Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ливерпуле (Великобритания) появилось граффити с арт-объектом «Индустриальный младенец», который находится на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Об этом сообщили в соцсети. «Индустриальный младенец в Ливерпуле. Оказавшись в улье британских панков, наш малыш прозрел. Принял анархию. И сам обзавелся ирокезом», — сообщили в telegram-канале «Шахов на ветке». Арт-объект «Индустриальный младенец» появился в Верх-Исетском районе Екатеринбурга весной этого года. Появление гигантской головы ребенка возмутило не только горожан, но и известных медийных личностей. Шоумен Оскар Кучера называл арт-объект символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у екатеринбуржцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...