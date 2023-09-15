В Ливерпуле (Великобритания) появилось граффити с арт-объектом «Индустриальный младенец», который находится на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Об этом сообщили в соцсети.
«Индустриальный младенец в Ливерпуле. Оказавшись в улье британских панков, наш малыш прозрел. Принял анархию. И сам обзавелся ирокезом», — сообщили в telegram-канале «Шахов на ветке».
Арт-объект «Индустриальный младенец» появился в Верх-Исетском районе Екатеринбурга весной этого года. Появление гигантской головы ребенка возмутило не только горожан, но и известных медийных личностей. Шоумен Оскар Кучера называл арт-объект символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у екатеринбуржцев.
Фото: telegram-канал «Шахов на ветке», https://t.me/shahov_street
Фото: telegram-канал «Шахов на ветке», https://t.me/shahov_street
Фото: telegram-канал «Шахов на ветке», https://t.me/shahov_street
В Ливерпуле (Великобритания) появилось граффити с арт-объектом «Индустриальный младенец», который находится на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Об этом сообщили в соцсети. «Индустриальный младенец в Ливерпуле. Оказавшись в улье британских панков, наш малыш прозрел. Принял анархию. И сам обзавелся ирокезом», — сообщили в telegram-канале «Шахов на ветке». Арт-объект «Индустриальный младенец» появился в Верх-Исетском районе Екатеринбурга весной этого года. Появление гигантской головы ребенка возмутило не только горожан, но и известных медийных личностей. Шоумен Оскар Кучера называл арт-объект символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у екатеринбуржцев.