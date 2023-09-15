Тысячи екатеринбуржцев вышли на главный забег страны. Фото В Екатеринбурге 20 тысяч человек вышли на «Кросс нации» 16 сентября 2023 в 15:47 Размер текста - 17 + «Кросс нации» проходит в третью субботу сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Всероссийский день бега «Кросс нации» в Екатеринбурге вышло около 20-ти тысяч жителей. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области. «Главный старт состоялся в Екатеринбурге на площади Уральского федерального университета. На дистанцию вышли более 19,8 тысячи человек. К масштабной акции присоединились жители 78 муниципалитетов Свердловской области», — сообщили в региональном ДИП. Каждому участник получил стартовый и финишный пакеты. Стартовый пакет включал нагрудный номер и медицинскую страховку на период забега. В финишном пакете — вода, сертификат участника, подарки от партнеров мероприятия. «Кросс нации» — федеральное мероприятие по массовому забегу жителей России и самое масштабное спортивное событие в стране по количеству участников и географическому охвату. Забег проходит в пяти дисциплинах, с учетом возраста спортсменов. Дистанция от одного до 12 километров. На Всероссийский день бега «Кросс нации» в Екатеринбурге вышло около 20-ти тысяч жителей. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области. «Главный старт состоялся в Екатеринбурге на площади Уральского федерального университета. На дистанцию вышли более 19,8 тысячи человек. К масштабной акции присоединились жители 78 муниципалитетов Свердловской области», — сообщили в региональном ДИП. Каждому участник получил стартовый и финишный пакеты. Стартовый пакет включал нагрудный номер и медицинскую страховку на период забега. В финишном пакете — вода, сертификат участника, подарки от партнеров мероприятия. «Кросс нации» — федеральное мероприятие по массовому забегу жителей России и самое масштабное спортивное событие в стране по количеству участников и географическому охвату. Забег проходит в пяти дисциплинах, с учетом возраста спортсменов. Дистанция от одного до 12 километров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям