На Всероссийский день бега «Кросс нации» в Екатеринбурге вышло около 20-ти тысяч жителей. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
«Главный старт состоялся в Екатеринбурге на площади Уральского федерального университета. На дистанцию вышли более 19,8 тысячи человек. К масштабной акции присоединились жители 78 муниципалитетов Свердловской области», — сообщили в региональном ДИП.
Каждому участник получил стартовый и финишный пакеты. Стартовый пакет включал нагрудный номер и медицинскую страховку на период забега. В финишном пакете — вода, сертификат участника, подарки от партнеров мероприятия.
«Кросс нации» — федеральное мероприятие по массовому забегу жителей России и самое масштабное спортивное событие в стране по количеству участников и географическому охвату. Забег проходит в пяти дисциплинах, с учетом возраста спортсменов. Дистанция от одного до 12 километров.
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