15 сентября 2023

Тысячи екатеринбуржцев вышли на главный забег страны. Фото

В Екатеринбурге 20 тысяч человек вышли на «Кросс нации»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кросс наций 2019. Екатеринбург, куйвашев евгений, спорт, забег, колобков павел, кросс нации
«Кросс нации» проходит в третью субботу сентября Фото:

На Всероссийский день бега «Кросс нации» в Екатеринбурге вышло около 20-ти тысяч жителей. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

«Главный старт состоялся в Екатеринбурге на площади Уральского федерального университета. На дистанцию вышли более 19,8 тысячи человек. К масштабной акции присоединились жители 78 муниципалитетов Свердловской области», — сообщили в региональном ДИП.

Каждому участник получил стартовый и финишный пакеты. Стартовый пакет включал нагрудный номер и медицинскую страховку на период забега. В финишном пакете — вода, сертификат участника, подарки от партнеров мероприятия.

«Кросс нации» — федеральное мероприятие по массовому забегу жителей России и самое масштабное спортивное событие в стране по количеству участников и географическому охвату. Забег проходит в пяти дисциплинах, с учетом возраста спортсменов. Дистанция от одного до 12 километров.

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На Всероссийский день бега «Кросс нации» в Екатеринбурге вышло около 20-ти тысяч жителей. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области. «Главный старт состоялся в Екатеринбурге на площади Уральского федерального университета. На дистанцию вышли более 19,8 тысячи человек. К масштабной акции присоединились жители 78 муниципалитетов Свердловской области», — сообщили в региональном ДИП. Каждому участник получил стартовый и финишный пакеты. Стартовый пакет включал нагрудный номер и медицинскую страховку на период забега. В финишном пакете — вода, сертификат участника, подарки от партнеров мероприятия. «Кросс нации» — федеральное мероприятие по массовому забегу жителей России и самое масштабное спортивное событие в стране по количеству участников и географическому охвату. Забег проходит в пяти дисциплинах, с учетом возраста спортсменов. Дистанция от одного до 12 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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