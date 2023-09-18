В кинотеатре ответили на претензии свердловчанина к фильму «Барби»

В кинотеатре Краснотурьинска продолжат показывать «Барби», несмотря на жалобы

18 сентября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

К ситуации с жалобой в прокуратуру в кинотеатре относятся спокойно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Кинотеатр «Новое кино» из Краснотурьинска не планирует прекращать показ фильма «Барби» после жалобы в прокуратуру от активиста «Молодой Гвардии Свердловской области» Антона Ежова. Об этом URA.RU рассказал предприниматель Эдуард Гахария, который управляет кинотеатром «Новое кино». «Мы в курсе ситуации. Он написал в прокуратуру, которая потом спросит меня о том, что там (в заявлении — прим. URA.RU) изложено. Убирать фильм мы не планируем. То, что он посчитал нужным, то и написал. Никаких проблем нет, в прокуратуре разберутся», — заявил руководитель кинозала. Гахария уточнил, что претензия Антона Ежова по поводу того, что на сеансе «Барби» были дети младше 16 лет, необоснованная. «При цензе 16+, если кто-то пришел с ребенком, то кинотеатр не может запретить ему пойти на этот фильм. Если 18+, то мы не пустим подростков и никогда не пускали», — рассказал предприниматель. Также Гахария считает, что, опубликовав свое заявление в прокуратуру в соцсетях, Ежов просто решил себя проявить как активист. Ранее стало известно, что житель Краснотурьинска Антон Ежов пожаловался на кинотеатр, который показывал фильм «Барби». Молодой человек увидел в картине пропаганду ЛГБТ. В частности, его возмутило, что по сюжету двое мужчин держатся за руки и целуют третьего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кинотеатр «Новое кино» из Краснотурьинска не планирует прекращать показ фильма «Барби» после жалобы в прокуратуру от активиста «Молодой Гвардии Свердловской области» Антона Ежова. Об этом URA.RU рассказал предприниматель Эдуард Гахария, который управляет кинотеатром «Новое кино». «Мы в курсе ситуации. Он написал в прокуратуру, которая потом спросит меня о том, что там (в заявлении — прим. URA.RU) изложено. Убирать фильм мы не планируем. То, что он посчитал нужным, то и написал. Никаких проблем нет, в прокуратуре разберутся», — заявил руководитель кинозала. Гахария уточнил, что претензия Антона Ежова по поводу того, что на сеансе «Барби» были дети младше 16 лет, необоснованная. «При цензе 16+, если кто-то пришел с ребенком, то кинотеатр не может запретить ему пойти на этот фильм. Если 18+, то мы не пустим подростков и никогда не пускали», — рассказал предприниматель. Также Гахария считает, что, опубликовав свое заявление в прокуратуру в соцсетях, Ежов просто решил себя проявить как активист. Ранее стало известно, что житель Краснотурьинска Антон Ежов пожаловался на кинотеатр, который показывал фильм «Барби». Молодой человек увидел в картине пропаганду ЛГБТ. В частности, его возмутило, что по сюжету двое мужчин держатся за руки и целуют третьего.