18 сентября 2023

В челябинском муниципалитете включили отопление в домах из-за низких температур

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление в Кусинском районе включили не только на соцобъектах, но и в жилых домах Фото:

В Кусинском районе Челябинской области из-за низких температур раньше всех в регионе включили отопление. Речь идет не только о соцобъектах, но также о жилых домах, сообщил 19 сентября в прямом эфире центра управления регионом (ЦУР) министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе.

«В 20 муниципалитетах на сегодняшний день уже тепло запущено, подано на социально значимые объекты. В Кусинском районе в связи с низкими температурами, которые длительное время уже стоят на территории муниципалитета, тепло подано уже и в жилые дома», — заявил Элбакидзе.

Глава регионального минстроя подчеркнул, на сегодняшний день Челябинская область на 99 процентов подготовлена к началу отопительного сезона. В регионе готовы все котельные. При этом стоит учитывать, что где-то заканчиваются работы по ремонту тепловых сетей и сетей водоснабжения.

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В Кусинском районе Челябинской области из-за низких температур раньше всех в регионе включили отопление. Речь идет не только о соцобъектах, но также о жилых домах, сообщил 19 сентября в прямом эфире центра управления регионом (ЦУР) министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе. «В 20 муниципалитетах на сегодняшний день уже тепло запущено, подано на социально значимые объекты. В Кусинском районе в связи с низкими температурами, которые длительное время уже стоят на территории муниципалитета, тепло подано уже и в жилые дома», — заявил Элбакидзе. Глава регионального минстроя подчеркнул, на сегодняшний день Челябинская область на 99 процентов подготовлена к началу отопительного сезона. В регионе готовы все котельные. При этом стоит учитывать, что где-то заканчиваются работы по ремонту тепловых сетей и сетей водоснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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