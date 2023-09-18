В челябинском муниципалитете включили отопление в домах из-за низких температур

19 сентября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Отопление в Кусинском районе включили не только на соцобъектах, но и в жилых домах Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кусинском районе Челябинской области из-за низких температур раньше всех в регионе включили отопление. Речь идет не только о соцобъектах, но также о жилых домах, сообщил 19 сентября в прямом эфире центра управления регионом (ЦУР) министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе. «В 20 муниципалитетах на сегодняшний день уже тепло запущено, подано на социально значимые объекты. В Кусинском районе в связи с низкими температурами, которые длительное время уже стоят на территории муниципалитета, тепло подано уже и в жилые дома», — заявил Элбакидзе. Глава регионального минстроя подчеркнул, на сегодняшний день Челябинская область на 99 процентов подготовлена к началу отопительного сезона. В регионе готовы все котельные. При этом стоит учитывать, что где-то заканчиваются работы по ремонту тепловых сетей и сетей водоснабжения.

В Кусинском районе Челябинской области из-за низких температур раньше всех в регионе включили отопление. Речь идет не только о соцобъектах, но также о жилых домах, сообщил 19 сентября в прямом эфире центра управления регионом (ЦУР) министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе. «В 20 муниципалитетах на сегодняшний день уже тепло запущено, подано на социально значимые объекты. В Кусинском районе в связи с низкими температурами, которые длительное время уже стоят на территории муниципалитета, тепло подано уже и в жилые дома», — заявил Элбакидзе. Глава регионального минстроя подчеркнул, на сегодняшний день Челябинская область на 99 процентов подготовлена к началу отопительного сезона. В регионе готовы все котельные. При этом стоит учитывать, что где-то заканчиваются работы по ремонту тепловых сетей и сетей водоснабжения.